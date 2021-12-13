فوائد ماء جوز الهند للحامل

الوكيل الإخباري - تُعد مرحلة الحمل حساسة جداً، وتتطلب اهتماماَ بكافة التفاصيل، خاصةً ما يتعلق بغذاء الأم؛ لأنّه ينعكس على جنينها ويُؤثِّر عليه كلياً، الأمر الذي قد تصحبه حيرة بشأن المسموح والممنوع.

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ويأتي ماء جوز الهند من المشروبات الآمنة والصحية أثناء الحمل. وفيما يلي نوضِّح فوائده للحامل؛ إذ يُوصى بشرب كوبين من ماء جوز الهند الطازج يومياً:

مرطب طبيعي

يتميز ماء الجوز بثرائه بعوامل الترطيب، وهذا عنصر مهم للحامل ولحمايتها من الجفاف؛ لأنها تحتاج إلى الترطيب أكثر من الشخص العادي، فماء جوز الهند عبارة عن 95% ماء نقي، فضلاً عن ثراء ماء جوز الهند بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.



يعوِّض نقص الإلكتروليتات والسوائل

الإلكتروليتات هي الأملاح والمعادن الموجودة في الجسم، وعادة ما تميل الحوامل لنقص مستوياتها، إلا أنّ ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات، ويُساعد في تعويض نقصها؛ مما يُساعد في تنظيم حركة الأمعاء والجهاز الهضمي، وتخفيف أعراض الحمل مثل الغثيان والقيء. كما أنه يُساعد في تعويض نقص السوائل لدى الحامل مع تهدئة الأعصاب والعضلات ومدها بالتغذية المناسبة.



يُخفف الحرقة

حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي تُعد أكثر أعراض الحمل شيوعاً والمؤرّقة، ولكنَّ ماء جوز الهند يمثل علاجاً فعالاً لهذه المشكلة، ولذيذاً أيضاً.

مفيد لنمو الجنين

يتميز ماء جوز الهند أيضاً بثرائه بعناصر مغذية تفيد نمو الجنين، فهو غني بالفيتامينات والمعادن المغذية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تُساعد على تعزيز نمو الجنين، كما أنه يقلل خطر تسمم الحمل المرتبط بنقص الكالسيوم.



يُخفض ضغط الدم

تميل الحوامل لمشاكل الضغط، خاصة ارتفاعه، ولكنّ ماء جوز الهند يُساعد في خفض الضغط وتخفيف مشاكله، من خلال تنظيم تدفق الدم في الجسم؛ مما يحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر أيضاً، فماء جوز الهند مشروب طبيعي خالٍ من السكر المضاف.

المصدر - زهرة الخليج