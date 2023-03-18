مادة غذائية شائعة تقي من النوبة القلبية

الوكيل الإخباري- أظهرت مراجعة جديدة لـ 60 دراسة سابقة أن تناول المكسرات والبذور بشكل متكرر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن "أكل حفنة من المكسرات كل يوم، أو ما يعادل 30 غراماً، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% إلى 25%".

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وأجرى البحث فريق من جامعة أوسلو النروجية ومعهد كارولينسكا السويدي، ضمن مشروع لتطوير إرشادات غذائية جديدة في بلدان الشمال الأوروبي.



وقال إريك أرنيسن الباحث الرئيسي في الدراسة: "المكسرات لها تأثير مفيد على مستويات الكولسترول في الدم، ومن المهم الحفاظ عليها منخفضة من أجل منع تراكم الدهون في الشرايين. فهذا التصلب هو أحد أكبر عوامل الخطر بالنسبة النوبات القلبية".



وأضاف: "تناول القليل من المكسرات أفضل من عدم تناولها على الإطلاق، ويبدو أن اللوز والفستق والجوز هي الأفضل لخفض نسبة الكولسترول".



ولم يجد الباحثون ما يؤكد أن المكسرات تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.



وقالت النتائج: "لسنا متأكدين من ذلك. لا يبدو أن المكسرات تؤثر على ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر وراء السكتات الدماغية. ولا يمكننا التأكد مما إذا كانت المكسرات مفيدة لمستويات السكر في الدم أيضاً".

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