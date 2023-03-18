السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

قفزة بأسعار الذهب في الأردن.. عيار 21 يسجل 40.2 دينارا للغرام

أسعار الذهب عالمياً تصعد صعوداً عنيفاً وتتجه نحو 2000 دولار للأوقية

كوريا الشمالية: نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أميركا

زلزال بقوة 4 درجات يهز طاجيكستان

فرنسا.. أعمال عنف واعتقال العشرات في مظاهرات ضد قانون التقاعد

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

الاحتلال يعيق أعمال تزيين شوارع القدس القديمة استعدادا لشهر رمضان

في أول ظهور له على يوتيوب.. ترامب: عدت وآسف لجعلكم تنتظرون

الأرصاد: يبدأ تأثير المنخفض الجوي على المملكة ليلاً

وفيات السبت 18-3-2023

السبت، 18-03-2023 09:18 ص

مادة غذائية شائعة تقي من النوبة القلبية

29e1c96c904f35de5e62264273cfd0bbdvs_410U0k


الوكيل الإخباري- أظهرت مراجعة جديدة لـ 60 دراسة سابقة أن تناول المكسرات والبذور بشكل متكرر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن "أكل حفنة من المكسرات كل يوم، أو ما يعادل 30 غراماً، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% إلى 25%".

اضافة اعلان


وأجرى البحث فريق من جامعة أوسلو النروجية ومعهد كارولينسكا السويدي، ضمن مشروع لتطوير إرشادات غذائية جديدة في بلدان الشمال الأوروبي.


وقال إريك أرنيسن الباحث الرئيسي في الدراسة: "المكسرات لها تأثير مفيد على مستويات الكولسترول في الدم، ومن المهم الحفاظ عليها منخفضة من أجل منع تراكم الدهون في الشرايين. فهذا التصلب هو أحد أكبر عوامل الخطر بالنسبة النوبات القلبية".


وأضاف: "تناول القليل من المكسرات أفضل من عدم تناولها على الإطلاق، ويبدو أن اللوز والفستق والجوز هي الأفضل لخفض نسبة الكولسترول".


ولم يجد الباحثون ما يؤكد أن المكسرات تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.


وقالت النتائج: "لسنا متأكدين من ذلك. لا يبدو أن المكسرات تؤثر على ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر وراء السكتات الدماغية. ولا يمكننا التأكد مما إذا كانت المكسرات مفيدة لمستويات السكر في الدم أيضاً".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

اليوم العالمي للنوم: 20-48% من السكان يعانون من صعوبة النوم

20230315104227862

أخصائي أورام يحدد المواد الغذائية التي تحفز تطور سرطان الأمعاء

2022_2_23_11_8_29_93

أسباب صداع خلف الدماغ.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟

فطريات_الفم_عند_الرضع_أسبابها_وعلاجها

5 علامات تنذر بالتهابات الفم عند الرضع

b8ca54ac-6113b6694c59b727b6425060-e1677572329904

لتعزيز المناعة وصحة القلب.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

202204141113111311

القهوة قد تحميك من أمراض قاتلة.. كم كوب يجب تناوله؟

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_21598_6237f9276dd-5325-4fdb-b66f-d1f335fcfc70

لعيون صحية .. تناول هذا النوع من المكسرات !

320237124546286514383

تأكيد رابط بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب

202331191227101QV

دراسة : تأكيد رابط بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب

لخعاخ

بشرى طبية لمرضى القلب.. تقنية علاج تغني عن عملية معقدة

202337193443868FC

اسوارة تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق

2018_2_16_19_45_37_290

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب