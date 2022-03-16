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الأربعاء، 16-03-2022 04:34 م

فوائد مذهلة.. هذا ما يقدمه الهيل للجسم

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الوكيل الإخباري - الهيل هو نوع من التوابل وهو من بذور نباتات مختلفة في عائلة الزنجبيل، ويمكن استخدام حبات الهيل كاملة أو مطحونة.

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وهناك نوعان رئيسيان من الهيل: (الأسود، والأخضر)، والهيل الأخضر هو النوع الموجود في أغلب مطابخ الشرق الأوسط ودول الشمال، والأكثر شيوعًا بشكل عام.


أما الهيل الأسود، فيحتوي على قرون بنية داكنة، وعلى عنصر مدخن يجعله أكثر ملاءمة للأطباق المالحة، ولكنه يستخدم في الأطباق الحلوة أيضاً في جنوب الهند، ويزرع في جبال الهيمالايا الشرقية.


وتم العثور على الهيل في المطبخ الهندي، وكذلك في المطبخ الشرق أوسطي، وفي الوصفات الهندية، وتستخدم حبات الهيل الكاملة في تحضير الأرز بسمتي، وأنواع الكاري المختلفة في وصفات الشرق الأوسط.


  فوائد الهيل لجسم الإنسان:
· يساعد الهيل على خفض ضغط الدم لدى الإنسان بشكل فعال، فما عليك سوى وضع حبات الهيل في حساء وتناوله، ثم لاحظ انخفاض ضغط الدم.
· يعزز صحة القلب، نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.
· يحسن ويقوي حاسة التذوق، بالإضافة إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.
· من أفضل التوابل المضادة للسرطان، حيث إنه يقلل من الالتهابات العامة وهي المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.
· يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، لأنه غني بالمنغنيز، وهو المعدن المسؤول عن ضبط سكر الدم في جسم الإنسان.
· يستخدم في علاج أعراض الإصابة بالبرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى قدرته على التقليل من أعراض ضيق التنفس والسعال وضيق الصدر وأعراض الربو.

 

 

زهرة الخليج

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