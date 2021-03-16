فوائد مشروب البابونج لحرق الدهون بسهولة

الوكيل الاخباري - من أجل حرق الدهون التي تتراكم في أماكن الجسم المختلفة، من المهم الحرص اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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وفي موازاة ذلك، يمكن الاستعانة ببعض المشروبات التي تساعد على استعادة الرشاقة ونحت الجسم ومنها مشروب البابونج.



فمن المعروف أن هذا المشروب يساعد على تحسين عملية النوم وتنظيف الكبد من السموم. كما أنه يحارب الالتهابات والتشنّجات العضلية. كذلك يمكنه تنظيف الجسم من البقايا الضارّة والمساهمة في تعديل مستوى السكر في الدم. ويُستفاد منه أيضاً لخسارة الوزن. ولهذا ينصح الخبراء بتناول القليل منه يومياً.



ومن الأفضل عدم إضافة السكر أو أي نوع من المحلّيات إليه. كذلك من الضروري في هذه الحالة التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والمشروبات والمأكولات الغنية بالسكر. ومن المهم المشي لمدة ساعة 3 مرات أسبوعياً أو 30 دقيقة يومياً.

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