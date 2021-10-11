الوكيل الإخباري - قد تلاحظ الأم أن طفلها يميل للنوم على بطنه، وتجده أكثر هدوءًا وسكونًا في هذا الوضع، لكن هذا الوضع يمكن أن يشكل خطورة على صحة طفلك الرضيع إذا تم وضعه على بطنه وهو مستغرق في النوم، ولكن النوم على البطن له فوائد عديدة إذا تم وضع الطفل الرضيع على بطنه وهو مستيقظ.

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فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه:

1- يساعده على عمل كل عضلات الجزء العلوي من جسمه وتقويتها.

2- يعزز من قدرته على التحكم في رأسه.

3- يقوي عضلات ظهره وكتفه ورقبته وساقيه.

4- يعزز من مهاراته الحركية.

5- يخفف من آلام الغازات.

6- يساعده على الزحف والجلوس فيما بعد. يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية ومؤشر كتلة الجسم.

7- يقلل من إصابة الطفل الرضيع بالرأس المتسطح.

المصدر - سوبر ماما