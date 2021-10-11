الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك والملكة يهاتفان رئيس الديوان الاسبق اللوزي

الوهادنة : 47% ممن تلقوا المطعوم بالأردن أخذوا فايزر

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العمري

العراق تعلن نتائج الانتخابات التشريعية بنسبة مشاركة 41 بالمئة

راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء

الشعب النيابية تؤكد أهمية إيجاد مشاريع إنتاجية وتنموية مستدامة بمناطق البادية

بحث سبل التعاون العلمي بين اليرموك وماليزيا

تشييع جثمان الإعلامي عصام العمري

التربية : الوزارة عملت على زيادة أعداد المدارس

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 11-10-2021 03:59 م

فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه

نوم-الرضيع-على-بطنه-فوائده-ومتى-يوضع-على-بطنه؟-1


الوكيل الإخباري - قد تلاحظ الأم أن طفلها يميل للنوم على بطنه، وتجده أكثر هدوءًا وسكونًا في هذا الوضع، لكن هذا الوضع يمكن أن يشكل خطورة على صحة طفلك الرضيع إذا تم وضعه على بطنه وهو مستغرق في النوم، ولكن النوم على البطن له فوائد عديدة إذا تم وضع الطفل الرضيع على بطنه وهو مستيقظ.

اضافة اعلان

  

فوائد نوم الطفل الرضيع على بطنه:

 

1- يساعده على عمل كل عضلات الجزء العلوي من جسمه وتقويتها.

2- يعزز من قدرته على التحكم في رأسه.

3- يقوي عضلات ظهره وكتفه ورقبته وساقيه.

4- يعزز من مهاراته الحركية.

5- يخفف من آلام الغازات.

6- يساعده على الزحف والجلوس فيما بعد. يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية ومؤشر كتلة الجسم.

7- يقلل من إصابة الطفل الرضيع بالرأس المتسطح.

 

المصدر - سوبر ماما 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
79061713

لماذا يجب على مرضى السكري تناول الجوز المنقوع يومياً

إزالة_الشحوم_من_البطن

خطوات للتخلص من دهون البطن العلوية

مراجعة الطبيب المختص والسيطرة على الامراض المزمنة للمتعافين من فيروس كورونا لاسترداد صحتهم

نصائح يجب على المتعافين من كورونا اتباعها لاسترداد صحتهم

dosh

أفضل وقت للاستحمام بعد التمارين الرياضية

a1dab0bf-f35f-45b2-a893-e97ac25e9ae5_16x9_1200x676

عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا

Vitamin-B12-deficiency-Signs-in-breath-1416375

تأثير خطير على السمع والأعصاب يسببه نقص فيتامين B12

أخبار متعلقة
2032501-1515365087

أسباب تجعل طفلك الرضيع يفرك عينيه

20970558591420520504-lhwr_m_ltfl_shl_tryq_ltrbyth_0

عادات تفسد أخلاق طفلك