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السبت، 16-04-2022 02:16 م

فوائد ومحاذير شرب عصير الرمان في رمضان

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الوكيل الإخباري - هل شراب الرمان المركز مفيد أو ضار؟ وماذا عن شراب التمر هندي وقمر الدين؟ وما فوائد وأضرار العصائر المركزة بأنواعها المختلفة خاصة في رمضان إذ يقبل كثير من الأشخاص على شرب العصير لإطفاء عطشهم وقت الإفطار؟ وما فوائد وأضرار عصائر التمر هندي والعرقسوس والكركديه؟ وبماذا يوصي طبيب تركي الصائمين؟

وفي ما يلي بعض الفوائد المحتملة لشراب الرمان:

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فيتامين سي

يحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي (C).

 

الوقاية من مرض ألزهايمر
يعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان وتركيزها العالي يعمل على إعاقة تقدم مرض ألزهايمر ويحمي الذاكرة.

مضاد للالتهابات
عصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

التهاب المفاصل
قد تساعد مركبات "الفلافونول" الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يسهم في الفصال العظمي وتلف الغضاريف.

أمراض القلب
يعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين.

 


ضغط الدم
شرب عصير الرمان يوميا قد يساعد أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

غني بالفيتامينات
بالإضافة إلى فيتاميني سي وإي (E)، يعد عصير الرمان مصدرا جيدا لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين كي (K).

الذاكرة
أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد يحسن التعلم والذاكرة.

 

اما بالنسبة لأضرار ومحاذير شرب عصير الرمان، فقد يتسبب شرب الكثير من عصير الرمان إلى بعض الأضرار الصحية، وذلك بسبب أحتواء عصير الرمان على كميات كبيرة من السكر، لذا  فهو لا يتناسب مع الاشخاص الذين يعانون من مرضى السكري، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على الألياف الغذائية، لذا فهو لا يعزز الشعور بالشبع.
 

 

لبنان 24

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