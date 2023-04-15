السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

المعدن الأصفر يخسر بريقه ويتراجع عالمياً في أسبوع

الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

ضبط 115 متسولا في الأردن خلال يوم واحد

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.2 على الحدود السورية اللبنانية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

نقيب الألبسة : حركة تسوق نشطة بالقطاع

مفتي المملكة يوضح حكم القراءة عن المصحف أثناء التراويح وقيام الليل

الخارجية تفعل خليتي ازمة لمتابعة أوضاع الأردنيين في السودان

الأردن يتحرى عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

وفاة 3 شباب بصعقة كهربائية في جرش

السبت، 15-04-2023 01:03 م

في أيام رمضان الأخيرة.. نصائح طبية لتفادي "الإرهاق"

12-4-2023_15_04_09_GomhuriaOnline_441681304649


الوكيل الإخباري- في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، يصل بعض الصائمين إلى حالة من التعب نتيجة فقدان الطاقة بسبب عدم تناول وجبات وأطعمة تعوض الجسم الفيتامينات والمعادن التي خسرها خلال شهر الصيام.

وقد تحدث اضطرابات للإنسان بفعل الخلل الناتج عن حاجة الجسم لفيتامينات وكربوهيدرات ومعادن ودهون صحية، إضافة الى التعب والإرهاق وعدم الانتظام في النوم، وأبرز هذه الاضطرابات حرقة المعدة وارتجاع المريء وعسر الهضم والخمول والصداع.

اضافة اعلان


وتقول أخصائية التغذية هديل بوسعيد، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإحساس بضعف عام في العضلات والتعب من أقل مجهود، من أبرز عوارض الأيام الأخيرة من صيام شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الأمر دليل على أن النمط الغذائي الذي كان معتمدا غير صحي، حيث إنه وللتخلص من هذه العوارض يجب على الفرد اتباع النصائح التالية:


- تجنب الإفراط في الأكل والوقوع في فخ التخمة، ما يشعرك بالإنهاك وعدم القدرة على الحركة.


- تجنب الوجبات الدسمة على الإفطار والسحور.


- ابتعد عن تناول المقليات والحلويات التي تساهم في تقليل مستويات النشاط.


- ابتعد عن المشروبات المهدئة مثل الينسون والنعناع وغيرها.


- تجنب تناول العصائر السكرية، لأنها ستؤدي إلى اندفاع الإنسولين بغزارة في الدم، ما يسبب النعاس فيما بعد.


- تجنب النوم على معدة ممتلئة، إذ يجب عدم الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام.


- احرص على تناول كميات كافية من السوائل على مدار فترة ما بعد الإفطار.
- حاول أن تشرب ما بين 2 الى 3 لترات من المياه.


- احرص على ممارس رياضة المشي بعد الافطار بساعتين أو ثلاث ساعات.
- تناول عدة وجبات صغيرة ما بين الإفطار والسحور ما يمنحك الطاقة اللازمة لليوم التالي.


- تناول المزيد من الألياف التي تعد ألطف وأخف الأطعمة على الجهاز الهضمي، مثل السلق، والخس، والسبانخ، والهليون، والشمندر، والجزر والبطاطا الحلوة والأرضي شوكي أو الخرشوف الشوكي.


- تناول الفواكه الطازجة كالتفاح التي يستحسن تناولها مع القشرة.
- تناول الفواكه المجففة كالتين والتمر والزبيب.


- تناول الألياف الغذائية الموجودة في منتجات الحبوب الكاملة وخبز النخالة والبرغل.


- أضف الشوفان للنظام الغذائي اليومي.


- تناول الشوربة واللبن.


- تناول السلطة والخضار بكميات جيدة.


- تناول ملعقة طعام زيت زيتون على الريق قبل السحور يوميا.


- تناول الأفوكا وبذور شيا والبروكلي والبطاطس والخيار والقرنبيط والزنجبيل لمواجهة عسر الهضم والحرقة وارتجاع المريء.


السحور أهم من الإفطار
من جهته يقول طبيب الصحة العامة أحمد خليل في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جزءاً كبيراً من عوارض الإرهاق في الأسبوع الأخير من شهر رمضان يعود لعدم الحرص على تناول وجبة السحور بسبب صعوبة الاستيقاظ باكرا، مؤكدا أن وجبة السحور تفوق من حيث أهميتها وجبة الإفطار كونها الوجبة التي ستزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها لإتمام الأيام الأخيرة من الصيام بصحة جيدة.

 

سكاي نيوز عربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_4_13_21_33_26_739

بعد شخصية أحمد فهيم في جعفر العمدة .. مختصة توجه نصائح لحماية الأطفال من ضعف الشخصية

أكلات-رمضان

5 اطعمة ومشروبات على السحور تسبب رائحة الفم

dahk

ماذا يمكن أن يفعل الضحك بحياتك؟!

2023_4_13_20_48_19_46

أعراضه صامته .. طبيب يوضح طريقة اكتشاف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

167118Image1

العاطفة والتوتر وضغط الدم..علاقة معقدة

download

دراسة : الوسائل المساعدة على السمع تقلل احتمال الخرف

أخبار متعلقة
2222222

نصائح فعّالة لتجنّب التخمة بعد الإفطار في رمضان

20221116_1668631808-639

تعرف على الأمراض المزمنة التي يحق للمصابين بها الإفطار في رمضان

41dfg_6

من بينها تزويد الجسم بالمغذيات .... فوائد الفواكه المجففة في رمضان

2019_2_5_14_41_16_311

5 نصائح لتجنب النعاس بعد الافطار

127-102841-ramadan-fasting-diabetics-tips-safe-health_700x400

6 نصائح لمرضى السكري في رمضان

رياضة

ما هو أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟