نصائح فعّالة لتجنّب التخمة بعد الإفطار في رمضان

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الصائمين في شهر رمضان من مشكلة التخمة وعسر الهضم بعد الوجبات الدسمة والمتنوعة التي يتناولونها، لذلك ينصح خبراء التغذية باتباع بعض الخطوات الصحية لتجنب هذا الأمر.



وذكر موقع webmed بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنّب التخمة ومشاكل المعدة بعد الإفطار، وفي مقدّمها كسر الصيام بكوب من العصير الطازج أو الجلاّب أو تناول التمر قبل الطعام.



ومن المفيد أن تبدأ الطعام بتناول السلطة الغنية بالألياف لإبطاء امتصاص السكر في الدم، فالحفاظ على مستوى السكر في الدم يحميك من التخمة والخمول.



ويُنصح كذلك بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، على أن تحتوي كل وجبة على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.



وعلى عكس السائد، من الضروري شرب كوب صغير من الماء أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم، ومضغ الطعام جيداً وتناوله ببطء، لتعزيز إفراز العصارات الهضمية المحفّزة للهضم لتجنّب الغازات.



ويشدّد خبراء التغذية على ضرورة تناول الأكلات الدسمة واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الغنية بالماء مثل الخضروات والفواكه.



كما يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، تجنّباً للتخمة وزيادة الوزن.

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