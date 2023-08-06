قد يؤدي الى الغرغرينا .. متى يتسبب التدخين بمرض خطير ؟

الوكيل الإخباري- يؤدي التدخين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تشكل خطراً على حياة الإنسان، ومن ذلك إصابته بمرض البرجر، هذا الأخير يعدّ من الأمراض النادرة في العالم، لكنّ تأثيره على صحة المصاب يكون كبيراً، إذ يُصيب الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين والساقين، ويتطوّر مع الوقت ليؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا وبتر الأطراف، فما هو مرض البرجر وما أعراضه وأسبابه؟

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ما هو مرض البرجر؟

مرض البرجر أو (Buerger Disease)، هو مرض نادر يُصيب الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين والساقين، وعند الإصابة بمرض البرجر يحدث انسداد في الأوعية الدموية يُصيب الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين والساقين، ويقلل ذلك من تدفق الدم إلى المناطق المصابة، ويمكن أن تتكون جلطات دموية في الأوعية الدموية.



مرض البرجر يصيب الأطراف / شتر ستوك

تم الإبلاغ عن هذا المرض لأول مرة من قبل الطبيب Buerger في عام 1908، الذي وصف مرضاً أثرت فيه النتائج المرضية المميزة- الالتهاب الحاد وتخثر الشرايين والأوردة- على اليدين والقدمين. اسم آخر لمرض buerger هو التهاب الأوعية الدموية المسد.



وفقاً لـhopkinsvasculitis، يرتبط هذا المرض بالتدخين بشكلٍ كبير، مع ذلك فإنّه من الأمراض النادرة، إذ إنّه من بين كل 100 ألف شخص يعاني من 12 إلى 20 شخصاً فقط من هذا المرض، وكلما زاد عدد المدخنين زاد خطر الإصابة بهذه المتلازمة.



ما هي أعراض مرض البرجر؟

وفقاً لـmayoclinic، تشمل العلامات المبكرة لمرض buerger الشعور بآلامٍ شديدة على مستوى الساقين والذراعين، مع ذلك هناك بعض الأعراض والعلامات التي تتطوّر مع الوقت، وأبرزها ما يلي:



ألم في اليد أو القدم (شعور بالحرقان أو الوخز).

تقرحات في أصابع القدم أو الأصابع.

ألم الكاحل أو القدم أو الساق عند المشي.

متلازمة رينود.

تغير لون البشرة ونسيجها.

أعراض البرجر / شتر ستوك

قد تحدث أعراض مرض buerger الأخرى بعد إصابتك به لفترة من الوقت. وتشمل:

تشنجات العضلات.

جلطات دموية في الأوعية الدموية.

أصابع حمراء أو زرقاء أو شاحبة.

برودة أو خدر في القدمين أو اليدين.

الغرغرينا.

تقرحات الجلد.



مضاعفات المرض

تشمل المضاعفات ما يلي:

موت الأنسجة (الغرغرينا).

بتر أصابع اليدين والقدمين.

فقدان تدفق الدم في أطراف أصابع اليدين أو القدمين المصابة.



ما الذي يسبب مرض البرجر؟

سبب مرضbuerger غير معروف، مع ذلك يعتقد العلماء أنّ التبغ يؤذي بطانة الأوعية الدموية، إذ إنّ معظم المصابين بمرض البرجر هم من المدخنين.

كما قد يكون السبب جينيّاً، إذ يعتقد بعض العلماء أنه أحد أمراض المناعة الذاتية.



ما علاج مرض البرجر؟

من الضروري أن يتوقف المرضى المصابون بمرض buerger عن التدخين فوراً، وبشكل نهائي، هذا هو العلاج الوحيد المعروف بفاعليته في مرض البرجر.



علاج مرض buerger/ شتر ستوك

عادة ما يكون المرضى الذين يستمرون في التدخين هم الذين يحتاجون إلى بتر أصابع اليدين والقدمين.

رغم وجود التهاب واضح في هذا الاضطراب، فإن العوامل المضادة للالتهابات مثل المنشطات لم تثبت أنها مفيدة، وبالمثل فإن استراتيجيات منع تخثر الدم (ترقق الدم بالأسبرين أو غيره من العوامل لمنع الجلطات) لم تثبت فاعليتها، لذا الطريقة الوحيدة لمنع تطور المرض هي الامتناع عن جميع منتجات التبغ.

عربي بوست