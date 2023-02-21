قضاء ساعات طويلة على الهاتف المحمول .. ما اثاره على الصحة ؟

الوكيل الإخباري- يحذر الأطباء من أن الإجهاد المتكرر الذي يصيب العظام والأعصاب والعضلات، نتيجة قضاء ساعات طويلة في استخدام الهواتف الذكية يوميًا، يمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا.



وقد تتطور إلى أن تتسبب في الإصابة بتصلب العضلات والتهاب المفاصل وانضغاط الأعصاب.



وأشار باحثون إلى أن إمالة الرأس للأمام بزاوية 45 درجة للتحديق في الهاتف المحمول يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقدار الضغط والقوة على الرقبة بحوالي 22 كيلوجرام.

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وقالت الأستاذة المساعدة في الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في جامعة تكساس ساوثويسترن، كافيتا تريفيدي، إن أجسام البشر ليست مخلوقة للنظر إلى الأسفل لفترات طويلة، وبالتالي يضع هذا ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري العنقي.



وأضافت أنه كلما تمت إمالة الرقبة للأسفل زاد الضغط، ما يسبب شد العضلات المحيطة في محاولة لحماية الأعصاب المجاورة، مما يتسبب بدوره في حدوث التهاب في الرقبة مع الشعور بالألم.



الكونسلتو الطبي

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