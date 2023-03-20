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الإثنين، 20-03-2023 04:23 م

قلة النوم قد تزيد بشكل كبير خطر انسداد الشرايين

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الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد، نُشر في المجلة الأوروبية للقلب، أن النوم أقل من خمس ساعات في الليلة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية بنسبة 74 ٪.

قال مؤلف الدراسة الدكتور شواي يوان، من معهد كارولينسكا، ستوكهولم، السويد، إن البحث ركز على العلاقة بين مدة النوم والقيلولة أثناء النهار مع خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.


خلال الدراسة نظر فريق البحث في 650 ألف مشارك في تحليل من جزئين. أولاً، أجروا دراسة قائمة على الملاحظة، استكشفت العلاقة بين مدة النوم والقيلولة أثناء النهار مع خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.

ثم استخدموا البيانات الجينية لـ 608610 من البالغين لإجراء تجارب عشوائية تسمى التوزيع العشوائي . وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة لديهم ما يقرب من ضعف خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.



وقال الدكتور يوان، إن البحث توصل إلى  وجود ارتباط بين عادات النوم واعتلال الشرايين المحيطية، ولكن لا يمكن التأكد من أن  عادات النوم هي التي تسببت في اعتلال الشرايين المحيطية أم أن الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية تسببت في اضطراب عادات النوم.


ومن ناحية أخرى، أشارت النتائج أيضاً إلى أن النوم لفترات طويلة قد يكون أيضاً محفوفاً بالمخاطر إذ كان البالغون الذين ناموا لمدة ثماني ساعات أو أكثر، معرضين لخطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.  


وأكد الدكتور يوان أن التغييرات في نمط الحياة التي تساعد الناس على الحصول على مزيد من النوم، مثل النشاط البدني، قد تقلل من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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