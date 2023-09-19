الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

احتراق حافلة سياحية في العقبة - صور

الملك يعزي عشيرة البقاعين

الملك: اللاجئون بعيدون كل البعد عن العودة إلى بلادهم

وزير التربية : قرارات جديدة بشأن المدارس اعتباراً من هذا العام

وزير التربية : هذا الهدف من التعلم الإلكتروني

بحث التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وجامعة البلقاء التطبيقية

الملك يصل لمقر الأمم المتحدة لترؤس وفد الأردن المشارك في اجتماعات الجمعية العامة

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس جمعية النقل السياحي

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

الثلاثاء، 19-09-2023 05:36 م

كشف أسباب طنين الأذن

650971fb4c59b725083483f2


الوكيل الإخباري- قد يكون طنين الأذن مشكلة مستمرة أو يظهر من وقت لآخر لدى البعض ويسبب انزعاجا كبيرا للآخرين، لأنه يمنعهم من التركيز في العمل ويعيق نشاطهم اليومي وحتى النوم.

ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، اضطراب امداد الدماغ بالدم واضطراب الضغط هو السبب في 95 بالمئة من حالات طنين الأذن.

اضافة اعلان

 

ويشير الطبيب إلى أن السبب الثاني هو ارتفاع مستوى الكوليسترول. لأنه في حالة اضطراب التفاعل مع الدهون الثلاثية أي الدهون البسيطة، التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة النباتية والحيوانية، يتراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية.

و العامل الآخر المسبب لاضطراب الدورة الدموية في الدماغ هو الرجفان الأذيني، الذي يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب التي تتميز بنبضات كهربائية ذات ترددات عالية، تسبب مشكلات في الدورة الدموية.

وأن وجود اضطراب في العمود الفقري العنقي يسبب طنين الأذن، حيث في هذه الحالة يتقلص سمك الأقراص بين الفقرات، ما يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد الدماغ بالدم.

ويشير أغابكين، إلى أن السبب الآخر هو داء السكري الذي يعاني منه أكثر من 500 مليون إنسان في العالم. هذا الداء يسبب اضطراب امدادات الدم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24422_616de8f66d8-6671-4c8f-a83a-3a0c21b76787

متى يجب استشارة الطبيب عند سماع أصوات الأمعاء؟

en-dementia.tmb-1200v

3 تدابير مهمة لتيسير حياة المرضى بالخرف

78-161736-seasonal-allergy-autumn-tips-3

حساسية الخريف.. أبرز الأعراض وطرق علاجها منزليا

tbl_articles_article_19764_2204ebbb369-3e08-4e36-8999-dd375b3e0e01

احذرها .. علامات مرضية تنذرك بنزيف المخ

file

أعراض غير واضحة لأمراض الكبد يجب عدم تجاهلها

2019_10_1_17_44_10_397

هل تناول بذور الرمان آمن؟

أخبار متعلقة
cafesmile210921103854323~

لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها

77777

إضافات غذائية "صغيرة" تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة!

2023_8_2_22_33_53_713

6 مشكلات صحية سببها عدم الحركة

2023_8_29_18_23_12_74

المكسرات قبل النوم- مفيدة أم مضرة؟

2023_8_28_22_23_23_19

انتبه.. هؤلاء معرضون لاحتباس السوائل بالجسم