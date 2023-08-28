انتبه.. هؤلاء معرضون لاحتباس السوائل بالجسم

الوكيل الاخباري-

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أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك أشخاصًا معرضون لاحتباس السوائل بالجسم أكثر من غيرهم.وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأشخاص الذين يعانون من نقص الألبومين من أكثر الفئات التي تعاني من احتباس السوائل بالجسم.وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن مادة الألبومين عبارة عن بروتين يساعد على منع خروج السوائل من الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم، مؤكدًا أن تورم القدمين من أعراض نقصه بالدم.وأشار إلى خطورة نقص الألبومين في الدم، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بالتورم النفروزي، وهو مرض يحفز الكلى على طرده مع البول.وكشف موافي أن الكبد هو العضو الحيوي المسئول عن إنتاج الألبومين، لذلك يشير نقصه بالدم إلى وجود مشكلة به، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من انتفاخ البطن.واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة تناول المنتجات الحيوانية باعتدال في النظام الغذائي اليومي، لأن نقص الألبومين قد يشير إلى عدم استهلاك ما يكفي من البروتين.