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الأربعاء، 01-12-2021 11:20 ص

كشف أعراض تطور الخرف

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة Dementia UK أن صعوبة التوجه في الزمان والمكان تعتبر من أعراض الخرف، فمثلا يمكن للشخص أن ينهض ليلا ويذهب إلى العمل، ناسيا أنه متقاعد.

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وتشير المنظمة، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يعتبر فقدان الشخص الاهتمام بالأشياء التي كان يهتم بها كثيرا وكذلك النسيان وصعوبة تذكر المعلومات الجديدة من أعراض تطور الخرف. وأن بداية الخرف يظهر على شكل تقلب المزاج ونوبات القلق والاكتئاب.

 

ووفقا للخبراء، هناك أنواع مختلفة للخرف، ولكن لا يوجد سبب موحد للمرض. ولكنهم يحددون العوامل التي تساهم في تطور الخرف.


وتشير Daily Express، إلى أن تجنب أو تأجيل الإصابة بالخرف ممكن. ولكن من أجل ذلك يجب عدم الإفراط في تناول الكحول، والسمنة وضغط الدم وإصابات الرأس والإقلاع عن التدخين، وضرورة ممارسة الرياضة. وأن خطر تطور الخرف يزداد في المدن الكبيرة بسبب تلوث الهواء الجوي.


ويذكر أن مانفريد شبيتزر، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة أولم، أعلن يوم 19 نوفمبر 2021، أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالخرف الرقمي.


ووفقا له، من أجل تخفيض خطر "الخرف الرقمي"، على الأبوين مراقبة الوقت الذي يقضيه أطفالهما في الإنترنت. وينصحهم بتنظيم جلسات للتخلص من السموم الرقمية، والتخلي خلال فترة معينة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، ما يساعد على استعادة وظائف الدماغ".

 

المصدر - روسيا اليوم 

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