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الخميس، 26-08-2021 11:47 ص

كل ما تريد معرفته عن رجيم 'الدوبامين' .. حمية غذائية تجعلك سعيدا

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الوكيل الاخباري - فقط تخيل أنك تفقد المزيد من الكيلوغرامات الزائدة مع شعور دائم بالسعادة والمزاج الجيد. هذا بالضبط ما يحدث عند اتباع حمية الدوبامين، المشتق اسمها من هرمون السعادة في الجسم.

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صاحب هذه الحمية، هو توم كيريدغ وهو طاهي إنجليزي حائز على نجمة ميشلين، فقد 70 كيلوغراما عبر اتباعها، بحسب موقع only my health.

 



ما هو الدوبامين؟

 

الدوبامين، وهو ناقل عصبي، مسؤول عن نقل الإشارات عبر الدماغ. له العديد من الوظائف، بما في ذلك ما يتعلق بالحركة والذاكرة وتنظيم النوم.


وعندما تشعر بالإحباط وتفتقر إلى الحماس، فهذا يعني أن مستوى الدوبامين لديك قد انهار.


ما هي حمية الدوبامين؟


نحن نعلم إلى أي مدى يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن مرهقة ومملة ومثيرة للاكتئاب في بعض الأحيان. إن الاضطرار إلى الامتناع عن تناول الأطعمة التي تجعلنا سعداء يمثل تحديا كبيرا.


تعمل حمية الدوبامين على المبدأ المعاكس. في هذا، تأكل بشكل أساسي الأطعمة التي تؤدي إلى إطلاق "هرمون السعادة" الدوبامين في عقلك.


 ومع ذلك، يقترح البعض التخلص من الكحول والكافيين من النظام الغذائي، بينما يقترح البعض الآخر تقليل الكربوهيدرات النشوية الموجودة في الأطعمة مثل الأرز والبطاطس والشوفان والخبز والمعكرونة.



ما الأطعمة التي يمكنك تناولها عند اتباع حمية الدوبامين؟


البروتين: عند اتباع هذا النظام الغذائي، يوصى بالبروتينات. وذلك لأن هذه المغذيات الكبيرة تتكون من الأحماض الأمينية بما في ذلك التيروزين، وهو أمر حاسم لإنتاج الدوبامين.


كما أن البروتين يجعلك تشعر بالشبع، وبالتالي يتحكم في شهيتك.

 

إنه لأمر جيد أن تتناول وجبة فطور غنية بالبروتين لأنها ستساعد على منع هذه الرغبة الشديدة في منتصف الصباح.


منتجات الألبان: الحليب والخبز والجبن واللبن الرائب وما إلى ذلك.
البيض
الفواكه والخضروات وخاصة الموز
المكسرات مثل اللوز والجوز
الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل السلمون والسردين وسمك القد.
اللحوم غير المصنعة
الشيكولاتة الداكنة


ما هي سلبيات حمية الدوبامين؟


على الرغم من أن البحث في هذا المجال محدود، إلا أن الدوبامين في طعامك سيجعلك سعيدا وراضا. سيكون الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص عندما تشعر بالحزن وعدم التحفيز.


 فيما يتعلق بالسلبيات، فإن التخلص من الكربوهيدرات النشوية التي يوصي بها الكثيرون في هذا النظام الغذائي قد لا يكون مفيدا، على الرغم من عدم وجود أبحاث كافية.


 الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة التي تعتبر ضرورية للبقاء على قيد الحياة وتحتاج إلى بعض الكميات في وجباتك من أجل جسم صحي وعقل سليم.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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