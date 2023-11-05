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الأحد، 05-11-2023 10:07 ص

كيفية إسعاف الطفل بعد ابتلاعه مواد التنظيف‬

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الوكيل الإخباري - نصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية عند ابتلاع الطفل منتجات التنظيف أو غيرها من المواد السامة، بأنه يجب على الآباء التزام الهدوء والاتصال أولاً بالطوارئ، أو أقرب مركز لمكافحة السموم.

وأوضح الخبراء الألمان أن إعطاء خبراء مركز السموم بيانات صحيحة حول المادة، التي تناولها الطفل يعتبر من الأمور الهامة للتعامل الصحيح مع الحالة، ولذلك ينبغي اصطحاب العبوة لقراءة بياناتها إذا لزم الأمر.

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وحذر خبراء المركز الاتحادي للتوعية الصحية من إعطاء الطفل اللبن، فعلى الرغم من أن اللبن يساعد في تخفيف التسمم، إلا أنه في كثير من الأحوال يساعد على زيادة الامتصاص من خلال الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الآباء ألا يحاولوا جعل الطفل يتقيأ بأي شكل من الأشكال، فقد يجعل هذا الحروق الكيميائية أسوأ بسبب الاتصال المتجدد بالمادة.

 

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