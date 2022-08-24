كيفية حرق الدهون لخسارة الوزن بطريقة صحية

الوكيل الإخباري - أين تذهب الدهون بعد خسارة الوزن، سؤال لا يمكن إلا أن يخطر على بال كل منا بين الحين والآخر، خاصة الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية أو رجيم معين لإنقاص الوزن وينجحون في ذلك.

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من الطبيعي أن يفكر الإنسان بأن الدهون تذهب مع العرق والبول بعد حرقها سواء بالأغذية أو التمارين الرياضية أو الإثنين معاً، لكنها ليست الوسائل الوحيدة التي يتخلص من خلالها الجسم من الدهون الزائدة التي تتراكم في عدة أنحاء من الجسم، خصوصاً منطقة البطن والخصر، الأرداف، الفخذين والساقين.

لا شك في أن استشارة الطبيب أو خبيرة التغذية هي الطريقة الأمثل لمعرفة الطريقة الأصح لحرق الدهون بطريقة صحية وآمنة.





إلا أنه لا ضير من مشاركتك عزيزتي بهذه النصائح التي يتفق عليها معظم الأطباء وخبراء التغذية:





- الإكثار من الأطعمة الغنية بالبروتينات الصحية مثل السمك، البيض واللحوم الخالية من الدهون.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف والتي تعزز الشعور بالشبع وتحسن الهضم، مثل التوت، الشمندر، الجزر، اللفت، والسبانخ.

- تناول وجبات خفيفة عند الشعور بالجوع خلال النهار، بشرط أن تكون منخفضة بكمية الكربوهيدرات.

- الإكثار من شرب الماء خلال النهار.

- الحصول على ساعات نوم كافية وفي أجواء هادئة تساعد على الإسترخاء.

- تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والسكرية.

- التحكم بحجم أطباق الطعام، لتجنب الإكثار من كمية الطعام في كل وجبة.

- عدم الإكثار من الملح والسكر في الطعام.

- عدم حرمان جسمك من الطعام مهما كان.

- شرب القهوة والشاي بدون محليات.

- ممارسة رياضة المشي يومياً لمدة تتراوح بين 30 – 45 دقيقة.

- ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على حرق الدهون 20 دقيقة على الأقل ومرة واحدة على الأقل أسبوعياً.

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