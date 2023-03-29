الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 10:21 ص

كيف تتخلص من الحازوقة من دون أن تشرب ماء؟

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الوكيل الإخباري- الفواق أو الحازوقة عبارة عن انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز، يتبعها إغلاق مفاجئ للأحبال الصوتية، وبالنسبة لكثيرين الفواق مزعج لكنه لا يدوم طويلاً، وبالنسبة للبعض قد تستمر الحازوقة لفترة تمتد ليومين، وهي حالة تتطلب تدخلاً طبياً.

وإلى جانب شرب الماء البارد أو المثلج، توجد بعض المناورات التي لا تتطلب شرب الماء أو تناول شيء، مثل إعادة التنفس في كيس ورقي أو بلاستيكي عن طريق زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم؛ ويساعد ذلك على قمع حركات العضلات المصاحبة للفواق.

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الطريقة الثانية، وهي أكثر فاعلية، أن تستنشق ملء الرئتين، وتحبس النفس لعدة ثواني (حتى 20 إلى 30 ثانية)، بينما تضغط على الأذنين بأصابعك لتعديل الضغط الداخلي للجسم، بما يسمح بإيقاف الحركة اللاإرادية. وهي طريقة يُنصح بها الغطاسون تحت الماء، وتساعد أيضاً الصائم على التخلص من الحازوقة.


أما الفواق المزمن والذي يستمر فترات طويلة فيتطلب فحصاً بالمنظار للمريء والمعدة، وكذلك فحص الأنف والأذن، وربما الدماغ بحثاً عن سبب الحالة.

 

 

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