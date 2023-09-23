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السبت، 23-09-2023 09:07 م

كيف تتعايش مع ألم غضروف الرقبة؟

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الوكيل الاخباري- يعد ألم غضروف الرقبة من الآلام التي تتسبب في تشنجات عضلية، يمكن أن يحدث ألم وتنميل في الذراعين بسبب تهيج الأعصاب أو تلف العصب، قد تتضمن نوبات ألم متكررة من الظهر وحتى الرقبة، بالتالي صعوبة في أداء الأنشطة اليومية.

طرق التعايش مع ألم غضروف الرقبة

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1-الكمادات الباردة والدافئة


يوصي الأطباء باستخدام كمادات الثلج لمدة 24 إلى 48 ساعة الأولى بعد الإصابة لتقليل التورم، ثم استخدام كمادات الحرارة لإرخاء العضلات وتحسين التيبس، لتخفيف الالتهابات يجب ترك الكمادات لمدة 20 دقيقة، فضلًا عن لف الثلج في منشفة لمنع إصابة البشرة.

2-الحركة


تسهم الحركة بما في ذلك المشي بشكل منتظم أو حتى ممارسة التمارين الرياضية لبناء كتلة العضلات، تساعد هذه الأنشطة على تقوية العظام والعضلات وتقليل الشعور بالتصلب أو الألم، التأكد من المشاركة في التمارين ذات التأثير المنخفض لتجنب إصابة نفسك أو وضع المزيد من الضغط على العمود الفقري، يسهم ذلك في الحفاظ على نمط الحياة الصحي.

3-تناول الطعام الصحي


يمكن أن تساعد بعض العناصر الغذائية في استجابة الجسم للألم وتحسين الأعراض، أفضل الأطعمة التي تحارب الالتهابات هي التي تحتوي على الأوميجا 3 وهو حمض أميني دهني يساعد في تقوية الجهاز المناعي، يوجد هذا الحمض في الأطعمة الدهنية مثل الأسماك وخاصًة سمك السلمون والماكريل والسردين والتونة والمكسرات، أيضًا الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، مثل الفراولة والتوت والزنجبيل.

4-تمارين التمدد


يوصي الأطباء بأداء هذه التمارين بعد إحماء العضلات بدش دافئ أو حمام أو منشفة، يمكن اتباع هذه الطرق التالية:

-إمالة الرأس ببطء إلى اليسار باليد اليسرى، شد خفيف جدًا للذقن ثم الاستمرار لمدة 20 ثانية مع إعادة الرأس ببطء إلى نقطة الوسط ثم تكرار الجانب الأيمن.

-إمالة الرأس إلى اليسار مع محاولة ملامسة الأذن اليسرى باليد اليسرى، مع الضغط الخفيف على الصداع، الاستمرار لمدة 20 ثانية مع تكرار ذلك على الجانب الأيمن.

-إمالة الرأس للأمام مع ملامسة الذقن والصدر، مع استرخاء الكتفين والانتظار لمدة 20 ثانية مع التكرار.

-الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ووضع وسادة تحت الرأس والرقبة، مع إماءة الرأس إلى الأمام بلطف، مع الثبات على هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ ثم الاسترخاء والتكرار لمدة 10 مرات.

يوصي الأطباء بالتوقف فورًا عن أداء هذا التمرين عند عدم الشعور بالراحة.

 




 

 


 

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