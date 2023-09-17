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الأحد، 17-09-2023 08:40 م

7 طرق للتخلص من انتفاخ أسفل العين

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الوكيل الاخباري- انتفاخ أسفل العين من المشكلات المزعجة التي يتعرض لها الإنسان، عادة ما يحدث بسبب قلة النوم والإفراط في تناول الملح والتقدم العمر، وقد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، مثل الحساسية.

طرق طبيعية لعلاج انتفاخ أسفل العين

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1- الكمادات الباردة


تلعب الكمادات الباردة دورًا كبيرًا في علاج انتفاخ أسفل العينين، حيث تساعد على تقليل التوتر، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، بشرط تركها على العين المصابة لمدة 10 دقائق.

2- أكياس الشاي
تساعد أكياس الشاي على علاج انتفاخ أسفل العينين عند ترك على العين المصابة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، فضلا عن مضادات الأكسدة والالتهابات التي تتميز بها.

3- زيت شجر الأرز
يساهم زيت خشب الأرز في إعادة منطقة أسفل العين إلى شكلها الطبيعي مرة أخرى دون أي انتفاخ، خاصةً عند وضع قطرات منه مع خليط من الماء والملح.

4- شرب الماء
يمكن لشرب الماء أن يساعد على علاج انتفاخ أسفل العين، لذلك يجب الاهتمام بتناول كمية وفيرة منه تتراوح بين 6 و12 كوبًا في اليوم.

5- النوم
إذا كان انتفاخ أسفل العين ناتجًا عن الأرق، لا بد من الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، يتراوح بين 7 و8 ساعات، للتخلص من هذا التورم نهائيًا.

6- فيتامين سي
يعد فيتامين سي -المتوفر في الفواكه والخضراوات- من العناصر الغذائية الفعالة في علاج انتفاخ أسفل العين المرتبط بالتقدم في العمر، لأنه يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، عن طريق زيادة مستويات حمض الهيالورونيك.

7- تقليل الملح
إذا كان انتفاخ أسفل العين بسبب احتباس السوائل بالجسم، ينبغي على الشخص اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الملح، لخفض نسبة الصوديوم في الدم.

 




 

 


 

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