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طريقة طبيعية تقضي على الأرق في غضون 24 ساعة

فل
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة من جامعتي كولومبيا وشيكاغو أن تناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات قد يؤدي إلى تحسن فوري في جودة النوم بنسبة 16% خلال الليلة نفسها.

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واعتمدت الدراسة على تتبع دقيق لأنماط النوم باستخدام تطبيقات ذكية وأجهزة استشعار، وركّزت على قياس "تجزؤ النوم"، أي عدد مرات الاستيقاظ الليلي، والذي تراجع بشكل ملحوظ بعد تحسين النظام الغذائي.


وقالت الباحثة المشاركة، إسرا تسالي، إن النتائج فاجأت الفريق، مشيرة إلى أن "تحسين نوعية النوم في يوم واحد فقط عبر تعديل بسيط في النظام الغذائي أمر واعد جدًا".


ويرجح العلماء أن تكون الألياف، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة وراء التأثير السريع، إضافة إلى دور الفواكه في استقرار مستويات السكر أثناء الليل.


ويعتزم الفريق مواصلة البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذا التأثير وتحديد أفضل أنواع الفواكه والخضروات لتعزيز النوم.

 

روسيا اليوم 

 
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