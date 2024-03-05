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الثلاثاء، 05-03-2024 01:48 م

كيف تتغلب على ضعف السمع بسبب الضوضاء؟

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الوكيل الإخباري - في حالة التعرض لضوضاء مرتفعة، يشعر البعض بطنين في الأذن، بل وفقد مؤقت أو دائم للسمع، إلا أن الباحث ثانوس تزونوبولوس، من مركز أبحاث السمع التابع لكلية طب جامعة بيتسبرغ الأمريكية، أجرى سلسلة أبحاث، تهدف إلى تقصي هذه المشكلة، وتطوير أساليب طبية للتغلب عليها.

وفي دراسة نشرتها الدورية العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences، توصل ثانوس والفريق البحثي الذي يترأسه إلى أن فقد السمع في حالة التعرض للضوضاء ينجم عن تغيرات على مستوى الجزيئات داخل الأذن الداخلية، وأنه من الممكن تخفيف آثار هذه المشكلة، عن طريق تناول أدوية معينة.

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ووجدت الدراسة أن مشكلة فقد السمع بسبب الضوضاء تمس ملايين الأمريكيين، وتنجم عن زيادة في مستوى مادة الزنك داخل الأذن الداخلية، وهو معدن مهم من أجل الوظائف الخلوية في الجسم، وحاسة السمع بشكل خاص.


وأظهرت الاختبارات التي أجريت على فئران التجارب أنه من الممكن بفضل أدوية معينة امتصاص كميات الزنك الزائدة داخل الأذن، ما يساعد في استعادة السمع مرة أخرى.


ووجد الباحثون أن تناول هذه الأدوية قبل التعرض للضوضاء في المقام الأول يحمي الأذن من فقد السمع.


وخلال التجارب، وجد الباحثون أنه بعد ساعات من التعرض للضوضاء، ترتفع مستويات الزنك داخل الأذن الداخلية للفئران، وهو ما يؤدي إلى تدمير في الأذن على المستوى الخلوي، وتعطيل في خاصية الاتصال بين الخلايا.


مشكلة الطنين
ويقول الباحثون إن مشكلة فقد السمع بسبب الضوضاء قد تكون منهكة لأن البعض يسمعون أصواتاً ليس لها وجود، وهو ما يعرف باسم الطنين، وهي مشكلة تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة بالنسبة للمصابين بهذه الحالة الصحية.

 

 

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