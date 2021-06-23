الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي ممثلين عن قطاع خدمات الاسناد المحلي

اربع وسائل لمواجهة متحور دلتا بالاردن

الصحة تسمح بتطعيم فئة محدودة دون 18 عاما

لجنة الاوبئة : المرحلة القادمة حاسمة

الاوبئة : اصابات متحور دلتا تحت السيطرة وقيد العزل

وفاة شاب بحادث دهس في السلط

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

10 وفيات و 599 إصابة بكورونا اليوم الأربعاء

الملك يدعو إلى توسيع نطاق عمل خدمات الإسناد المحلي

مجهولون يعتدون على خط المياه الناقل لمنطقة الصفاوي

الأربعاء، 23-06-2021 03:31 م

كيف نتصرف عند إصابة الجلد بحرقة الشمس؟

e019cc9f-9c46-415a-a946-168b9d778bc1


الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة رجاني كاتان أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية، أن حرقة الشمس، تسبب إزعاجات كثيرة بما فيها الاستحمام والنوم وغيرها.

وتشير الأخصائية إلى أنه لتخفيف تأثير هذه الحرقة وآلامها، يجب وضع كمادات باردة على موضع الحرقة، وبعد ذلك ترطيب البشرة بكريم ملطف.

اضافة اعلان


وتقول، "يجب نقع الكمادة بالماء البارد ووضعها على مكان الحرقة مدة 10-15 دقيقة. وبعد ذلك ترفع الكمادة ويدهن المكان بكريم مرطب دون تجفيفه. وهذه العملية توفر الحماية اللازمة".


وتضيف، للنوم المريح يجب ارتداء بيجامة ناعمة والاستلقاء على فراش ناعم. كما يجب تخفيض درجة الحرارة في غرفة النوم لاستبعاد العوامل المهيجة مثل التعرق.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8421401-511710333

أسباب تفرق الأسنان وعلاجه

19_2021-637583979638208560-820

هل يمكن الاكتفاء بتناول الفواكه فقط في الجو الحار؟

البندق

هذه فوائد البندق وقيمته الغذائية

6331606-576090974

فوائد ومضار التدليك

vegetables-stew.logo_

احذروا من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم

WYEBR8fVfymVJLy2bLVgvaYVCMSMefW9Y8W8A0g3

علامة لا تهملها.. جرس إنذار قبل حدوث نوبة قلبية

أخبار متعلقة
فوائد_البطيخ_الأحمر

أسباب تدفعك لتناول البطيخ يومياً.. تعرف إليها

132997

أسهل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

SUMAK

تأثير صادم لـ السماق على صحة الجسم

ىا

لماذا يبقى البعض مستيقظ حتى عندما يكون متعب ومرهق؟

971cf53f-cf53-4292-a1c6-cafc90e9f531_16x9_1200x676

أشياء مذهلة تحدث لجسمك عند التوقف عن التدخين!

carbs-gettyimages

أضرار عدم تناول الكربوهيدرات