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الأربعاء، 24-08-2022 10:21 ص

كيف نحتمي من مرض الشلل الرعاش

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن العلماء يدرسون بالتفصيل مرض باركنسون التنكسي العصبي، ويبتكرون طرقا لتخفيض شدة أعراضه على الأقل وإبطاء تطوره.

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ويشير مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أنه رغم ذلك تبقى أسباب مرض باركنسون "الشلل الرعاش" غير واضحة للعلماء.

 

ويضيف، يمكن أن تكون الأحلام المزعجة نذيرا لمرض باركنسون. وأكد على أهمية التشخيص المبكر للمرض، مشيرا إلى الطرق المعروفة حاليا للوقاية من هذا المرض.

 

ووفقا له، أظهرت الدراسات العلمية، أن هذا المرض نادرا ما يتطور لدى محبي شرب القهوة. كما أنه أقل انتشارا بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبين المدخنين.

ويقول، "نسبة الموت بسبب مرض باركنسون أعلى بين ذوي العمل الفكري والمكانة الاجتماعية الاقتصادية العالية".


ويضيف، للوقاية من المرض، يوصى بممارسة النشاط البدني. كما أن تناول الأدوية المسكنة يمكن أن يحمي من مرض باركنسون.

 

روسيا اليوم

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