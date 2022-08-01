في اليوم العالمي لسرطان الرئة.. تجنبوا هذا المرض بطرق فعالة

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الأول من أغسطس، اليوم العالمي لسرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات خطورة وشيوعاً بين المدخنين في المقام الأول، كما يُعد سرطان الرئة السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.





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ينشأ سرطان الرئة في الرئتين اللتي تعملان على سحب الأكسجين عند الشهيق وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عند الزفير، فيما يُعرف بإسم عملية التنفس الطبيعية التي تتيح للجسم العمل والبقاء على قيد الحياة.





أسباب وأعراض سرطان الرئة





قبل الدخول في الأسباب والأعراض، لا بد من الإشارة إلى أن سرطان الرئة له نوعان رئيسيان هما:

- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة: ولا يحدث هذا النوع تقريبًا إلا لدى المدخنين الشرهين أي الذين يستهلكون عدداً كبيراً من السجائر يومياً، وهو نوع أقل شيوعًا.

- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة: هو مصطلح شامل لعدة أنواع من سرطانات الرئة، تشمل سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغُدي وسرطان الخلايا الكبيرة.

وتلعب عوامل خطر أخرى، أسباباً وراء خطر الإصابة بسرطان الرئة هي على الشكل التالي:



- التعرض للتدخين السلبي: إذ تزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة بتعرضك للتدخين السلبي حتى ولو كنت غير مدخن.

- العلاج الإشعاعي السابق: إذا كنت قد خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر لعلاج نوع آخر من السرطان، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

- التعرض لغاز الرادون: وينتج الرادون من خلال التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور والماء، ليصبح في النهاية جزءًا من الهواء الذي نتنفسه. وقد تتراكم في أي مبنى أو منزل، مستويات خطيرة من غاز الرادون دون علم القاطنين فيه.

- التعرض للأسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى: يمكن أن يؤدي التعرض في مكان العمل للأسبستوس والمواد الأخرى المعروفة بأنها تُسبب السرطان مثل الزرنيخ والكروم والنيكل، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، خصوصاً إذا كنت مدخنًا.

- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة: تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين أصيب أحد والديهم أو إخوتهم أو أبناؤهم به.

فيما يخص أعراض سرطان الرئة، فإن لا يتسبب عادة بأية علامات أو أعراض واضحة في مراحله الأولى. لكن ومع تقدم المرض، فإنه قد تظهر الأعراض التالية:



- سعال جديد لا يزول.

- سعال الدم، ولو بكمية قليلة.

- ضيق النفس.

- ألم في الصدر.

- بحة الصوت.

- فقدان الوزن بدون مبرر.

- ألم العظام.

- الصداع.

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