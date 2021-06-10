لا تتجاهلها .. أهم علامات نقص التغذية في الجسم

الوكيل الإخباري _ يعد نقص التغذية من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، حتى لدى الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة. وقد يظهر نقص التغذية عند عدم التنويع في مصادر الطعام ، وفي حين أنّ أعراض نقص التغذية عادة ما تستغرق وقتاً لتظهر، إلا أنّ هناك مؤشرات مبكرة قد تشير لحاجة الجسم إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية ، ومن ابرز هذه العلامات :
1- التهاب اللسان أو الشفاه المتشققة
2- الخدر في الأطراف
3- الإسهال
4- إعتام عدسة العين
5- برودة اليدين
6- التعب المزمن
7- مشاكل صحية في العيون.
8- جفاف الجلد
9- تقصف الشعر والأظافر
10- الطفح الجلدي وحب الشباب والعيوب
11- البقع البيضاء على أظافرك
12- الإمساك
13- بطء الشفاء من الجروح أو النزيف العفوي
14- الشعر الأبيض المبكر
15- التهابات الجهاز التنفسي
16- مشاكل القلب
17- تساقط الشعر
المصدر : الامارات نيوز