لا تتجاهلها .. أهم علامات نقص التغذية في الجسم

الوكيل الإخباري _ يعد نقص التغذية من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، حتى لدى الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة. وقد يظهر نقص التغذية عند عدم التنويع في مصادر الطعام ، وفي حين أنّ أعراض نقص التغذية عادة ما تستغرق وقتاً لتظهر، إلا أنّ هناك مؤشرات مبكرة قد تشير لحاجة الجسم إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية ، ومن ابرز هذه العلامات :

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1- التهاب اللسان أو الشفاه المتشققة



2- الخدر في الأطراف



3- الإسهال

4- إعتام عدسة العين

5- برودة اليدين

6- التعب المزمن

7- مشاكل صحية في العيون.

8- جفاف الجلد

9- تقصف الشعر والأظافر

10- الطفح الجلدي وحب الشباب والعيوب

11- البقع البيضاء على أظافرك

12- الإمساك

13- بطء الشفاء من الجروح أو النزيف العفوي

14- الشعر الأبيض المبكر

15- التهابات الجهاز التنفسي

16- مشاكل القلب

17- تساقط الشعر



المصدر : الامارات نيوز