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الجمعة، 12-07-2024 03:19 م

لَعُشَّاق البطيخ .. ابتعدوا عن تناوله في هذا الوقت!

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الوكيل الإخباري- قد يسهم تناول البطيخ في حماية القلب والحفاظ على البشرة وفوائد صحية أخرى، ومع ذلك فإن تناول هذه الفاكهة في وقت خاطئ أو الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية.

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البطيخ وجبة خفيفة في فصل الصيف، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية ويقي من الجفاف، وفقًا لموقع "Hindustan Times".


فوائد البطيخ للجسم:


تخفيف العطش المفرط.
منع الشعور بالتعب.
تخفيف آلام الجسم.
تقليل التبول المؤلم.
الوقاية من التهابات المثانة والوذمة.


الآثار الجانبية للإفراط في تناول البطيخ:
يجب تناول البطيخ باعتدال، لأنه صعب الهضم، ما يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة.


أفضل وقت لتناول البطيخ:
من الأفضل تناوله في الصباح بين الساعة 10 صباحًا و12 ظهرًا كوجبة إفطار، أو بين الإفطار والغداء. ويمكن أيضًا تناوله كوجبة خفيفة مسائية بعد الغداء قبل الساعة 5 مساءً، ويجب الابتعاد عن تناوله في الليل أو مع وجبات الطعام.


الفئات الممنوعة من تناول البطيخ:
مرضى السكري.
من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

 

مصراوي

 




 

 


 

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