لَعُشَّاق البطيخ .. ابتعدوا عن تناوله في هذا الوقت!

الوكيل الإخباري- قد يسهم تناول البطيخ في حماية القلب والحفاظ على البشرة وفوائد صحية أخرى، ومع ذلك فإن تناول هذه الفاكهة في وقت خاطئ أو الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية.

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البطيخ وجبة خفيفة في فصل الصيف، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية ويقي من الجفاف، وفقًا لموقع "Hindustan Times".



فوائد البطيخ للجسم:



تخفيف العطش المفرط.

منع الشعور بالتعب.

تخفيف آلام الجسم.

تقليل التبول المؤلم.

الوقاية من التهابات المثانة والوذمة.



الآثار الجانبية للإفراط في تناول البطيخ:

يجب تناول البطيخ باعتدال، لأنه صعب الهضم، ما يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة.



أفضل وقت لتناول البطيخ:

من الأفضل تناوله في الصباح بين الساعة 10 صباحًا و12 ظهرًا كوجبة إفطار، أو بين الإفطار والغداء. ويمكن أيضًا تناوله كوجبة خفيفة مسائية بعد الغداء قبل الساعة 5 مساءً، ويجب الابتعاد عن تناوله في الليل أو مع وجبات الطعام.



الفئات الممنوعة من تناول البطيخ:

مرضى السكري.

من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

مصراوي