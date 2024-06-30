لفقدان الوزن .. اليك أفضل وقت لتناول الخيار خلال اليوم

الوكيل الإخباري- لا خلاف على قدرة الخيار على فقدان الوزن، ولكن إذا تم تناوله بطرق معينة وفي وقت محدد على مدار اليوم، يصبح أكثر فعالية في تنحيف الجسم.

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كيف يساعد الخيار على فقدان الوزن؟

يساعد الخيار على فقدان الوزن لأسباب عدة:



1- انخفاض سعراته الحرارية: يحتوي الخيار على 14 سعرة حرارية لكل كوب، ما يعادل 1% من السعرات الحرارية اليومية المسموح بها في النظام الغذائي لفقدان الوزن.



2- كبح الشهية: يلعب الخيار دورًا كبيرًا في كبح الشهية، بفضل احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى أن الماء يشكل نسبة 95% من إجمالي قيمته الغذائية.



وصفات الخيار لفقدان الوزن: لتحقيق فقدان الوزن، يُنصح بتناول الخيار بالطرق التالية:



1- السلطة: تناول الخيار ضمن سلطة مكونة من الطماطم والفجل والجزر والفلفل الحلو وأوراق السبانخ مع قليل من عصير الليمون والملح، لتقليل الشعور بالجوع ومنع الإفراط في الطعام.



2- مشروب الخيار: لتحضير مشروب الخيار لفقدان الوزن، قم بتقطيع الخيار وخلطه مع أوراق النعناع والريحان والقليل من عصير الليمون في الخلاط.



3- نودلز الخيار: إذا كنت من محبي المعكرونة، يمكنك استبدالها بالخيار المقطع على شكل حلزوني للحصول على نكهة مقرمشة وخفيفة.



أفضل وقت لتناول الخيار في الرجيم:

يفضل تناول الخيار صباحًا أو في منتصف اليوم، حيث أن استهلاكه في الليل قبل النوم قد يسبب تقلصات في المعدة وانتفاخًا للبطن. كما يجب تجنب شرب الماء مباشرة بعد تناول الخيار لتفادي إضعاف العناصر الغذائية الموجودة فيه.



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