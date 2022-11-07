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الإثنين، 07-11-2022 10:33 ص

لقاح الإنفلونزا يحمي من السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة علمية حديثة عن قيمة صحية جديدة يحققها لقاح الإنفلونزا.

وأوضحت الدراسة، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا صار أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس لأنه يحمي من نزلات البرد في الشتاء فقط، ولكن أيضاً لأنه يقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية بعد سنوات.

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وحللت الدراسة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين بالغ في ألبرتا بكندا، على مدى 10 سنوات.


وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح الأنفلونزا إما مرة واحدة في السنة، أو أكثر من مرة على مدى 10 سنوات، قللوا خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الخُمس في المتوسط.


وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الوقائي يظهر بشكل أكبر عند الرجال والشباب.
ولم يحدد الباحثون السبب الذي يجعل الحصول على لقاح الإنفلونزا يقلل بشكل كبير هذه المخاطر.


وقال المؤلف الرئيس للدراسة الدكتور مايكل هيل، من جامعة كالجاري: «أردنا معرفة ما إذا كان اللقاح له الصفات الوقائية نفسها لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية».


وأضاف هيل: «بالفعل تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا أخيراً».


وتابع: «يحدث هذا مع جميع البالغين، وليس أولئك المعرضين لخطر الإصابة بسكتة دماغية فقط».


وأكد الباحثون أن هذه أكبر دراسة للتطعيم ضد الإنفلونزا ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية حتى الآن.

 

البيان


 




 

 


 

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