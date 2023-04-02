للتخلص من آلام المعدة بعد الافطار .. اليك هذه الوصفة البسيطة

الوكيل الإخباري- يلجأ البعض للحصول على الأعشاب الطبيعية للتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومنها أعراض القولون العصبي وألم المعدة، وهناك طرق طبيعية يمكن أن تساعد على تخفيف تلك الآلام ومنها استخدام الكمون.



نستعرض في السطور التالية، فوائد شرب الكمون المغلي للمعدة والجهاز الهضمي، والقولون.



البهارات تساعد على الهضم

وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد في مصر ، إن البهارات بشكل عام، تساعد على الهضم بصورة جيدة، مضيفًا أنه يمكن أن يقوم المريض بتناول الكمون المغلي لتخفيف تقلصات المعدة أو تهيج القولون.

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وأضاف خورشيد، أن الكمون المغلي والبهارات، لم تثبت فعاليتها مع كل الأشخاص، لأنها بالطبع تختلف من شخص لآخر حسب كل حالة، فعلى المريض التوجه للطبيب المختص والمعني بتلك الحالات، للتشخيص السليم، ومعرفة السبب الناجم عنه تلك التقلصات والآلام.



أغلب أدوية المعدة مصنوعة من البهارات

وأكد خورشيد، أن كل أدوية التقلصات والمعدة والمطهرات المعوية، مصنوعة من الأعشاب والبهارات، ومنها بالكمون المغلي لتخفيف ألم البطن والقولون.

ووفقًا لموقع "Health Line"، كشف الباحثون، أن مستخلص الكمون يلعب دورًا رئيسيًا في تخفيف وعلاج الأعراض المزعجة المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي، وعلى رأسها الغثيان، الانتفاخ، تشنجات المعدة، غازات البطن، واضطرابات الجهاز الهضمي التي يعاني منها المريض بعد تناول الطعام.



ويتميز الكمون باحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد على تخفيف حدة الألم، بحسب الدراسات.





الكونسلتو الطبي