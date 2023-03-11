هل الحموضة تسبب الإسهال؟

الوكيل الإخباري- تحتوي المادة الصفراوية على حمض الصفراء، وهو عبارة عن سائل يساعد في الهضم، والذي يمكن أن يسبب الحموضة، وعند عدم معالجته بشكل صحيح بواسطة الجهاز الهضمي، من الممكن أن يتسبب في الإصابة بالإسهال المزمن ، وهى حالة تعرف باسم "سوء امتصاص حمض الصفراء".



أعراض الإسهال الحمضي الصفراوي

تتمثل الأعراض الأولية لذلك الاضطراب في نوبات الإسهال المزمنة، وقد يعاني الأشخاص المصابون به من بعض الأعراض التالية أو كلها:

- الإسهال المائي.

- الإسهال المفاجئ.

- الإسهال في منتصف الليل.

- الانتفاخ.

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أسباب الإسهال الحمضي

ينتج الكبد الأحماض الصفراوية ويتم تخزينها في المرارة، وعند تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون، يتم إطلاق هذه الأحماض في الأمعاء الدقيقة، وهناك، تعمل تلك الأحماض على تفكيك الدهون حتى يتمكن الجسم من امتصاصها.

وبعد ذلك، يتم إعادة امتصاص الأحماض الصفراوية إلى الكبد لإعادة استخدامها، وعادة ما ينتقل القليل من حمض الصفراء إلى الأمعاء الغليظة .



وبالنسبة الأشخاص الذين يعانون منإسهال حمض الصفراء، تتدفق كميات كبيرة من حمض الصفراء إلى الأمعاء الغليظة/ مما يسبب زيادة السوائل في الأمعاء، وبالتالي تتسارع حركة السوائل عبر الأمعاء، ويتكون البراز المائي.



ويعتقد الباحثون أن تلك الحالة تحدث نتيجة مشكلة في سوء الامتصاص، ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أنه قد يكون هناك إفراط في إنتاج الأحماض الصفراوية، وقد يكون هذا بسبب مشكلة في حلقة التغذية التي يجب أن تبطئ إنتاج الأحماض الصفراوية.



وقد تساهم المشاكل الصحية التالية في تطور سوء التغذية الحاد:

- مرض اللفائف، وهو حالة تصيب الأمعاء الدقيقة.

- جراحة اللفائفية، وغالبًا ما تُجرى كعلاج لمرض كرون.

- استئصال المرارة.

- فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة (SIBO).

- قصور البنكرياس، ويحدث عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من إنزيمات الجهاز الهضمي.

- العلاج الإشعاعي للسرطان.

- التهاب القولون المجهري، وهي حالة تسبب الإسهال المائي.

- متلازمة الأمعاء القصيرة، عندما يتم استئصال جزء كبير من الأمعاء الدقيقة.

تشخيص إسهال حامض الصفراء

إسهال حامض الصفراء حالة لها أنواع مختلفة، اعتمادًا على السبب المؤدي لها:

- النوع الأول: نتائج مرض اللفائفي أو استئصال جزء من الأمعاء.

- النوع الثاني: مجهول السبب، حيث يكون السبب غير معروف.

- النوع الثالث: نتائج من أنواع أخرى من أمراض الجهاز الهضمي.



وغالبًا ما يتم تشخيص الحالة من خلال اختبار يبحث في مدى جودة احتفاظ الأمعاء الدقيقة بالأحماض الصفراوية، وإذا كان معدل الاحتفاظ أقل من 15%، فإنه يشير إلى المعاناة من الحالة.







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