للحفاظ على سلامتك.. طرق التنظيف السليمة للأواني الخشبية في المطبخ

الوكيل الإخباري-إن الحفاظ على نظافة أواني وأدوات المطبخ قبل وأثناء وبعد الاستخدام يعد أحد الخطوات المهمة لحماية الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض وكذلك لإطالة عمرها الافتراضي مما يقلل من الأعباء المالية.



بحسب ما نشره موقع "New Delhi Television"، تشمل أواني وأدوات المطبخ الخشبية الملاعق وألواح التقطيع وأوعية العجين، والتي تعتبر من العناصر الأساسية الوظيفية في المطبخ. تمتص الأواني والأدوات الخشبية الأوساخ والزيوت بسهولة، ويكون من الصعب إزالتها، لكن يوجد عدة طرق تساعد على تنظيفها بشكل جيد وبما يحافظ على مظهرها وجوهرها، كما يلي:



1. فرك بالملح

يتم غسل الأواني الخشبية جيدًا بالماء الساخن والصابون للتخلص من أي بكتيريا عالقة. ثم يتم صب كمية جيدة من الملح الخشن وباستخدام نصف ثمرة ليمون يتم الفرك حتى يذوب الملح. ويراعى الشطف بالماء البارد بعد الفرك وترك الأواني أو الأدوات حتى تجف.





2. قليل من عصير الليمون

يساعد الليمون في التخلص من الروائح الكريهة والبقع القاسية من الأواني، وتحديدًا المصنوعة من الخشب. يتم غمر الأواني في وعاء به ماء ساخن وقليل من عصير الليمون. أو يمكن أيضًا وضع عصير الليمون مباشرة على الأواني وشطفه بعد 5-10 دقائق.



3. رش بيكربونات الصوديوم

إذا لم تتحقق النتائج المرجوة بواسطة عصير الليمون، فمن المرجح أن تساعد إضافة بيكربونات الصوديوم في تنظيف المناطق المتسخة أو البقع. يمكن رش بيكربونات صوديوم على المناطق المراد تنظيفها ثم يتم سكب القليل من عصير الليمون عليها، وباستخدام قطعة قماش نظيفة يتم الفرط قبل الشطف ووضع الأواني في الشمس حتى تجف.



4. نقع في الخل

يعد نقع أواني وأدوات المطبخ في الخل طريقة أخرى رائعة للتخلص من البقع والروائح غير المرغوب فيها. يتم النقع في كميات متساوية من الخل الأبيض والماء في درجة حرارة الغرفة طوال الليل.



5. ورق الصنفرة ناعم

إذا لم تجد الطرق الأربعة السابقة نفعًا، فمن الممكن أن يتم استخدام ورق الصنفرة الناعم لإزالة البقع العنيدة. يراعى إزالة الطبقة العليا الرقيقة للكشف عن الخشب النظيف أسفلها. سيساعد استخدام الصنفرة في كشط أي بقايا تلتصق بسطح الأواني أو الأدوات الخشبية ويعطي لمسة نهائية ناعمة بشكل عام.

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