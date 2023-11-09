للرجال- 4 مكملات غذائية ضرورية بعد السبعين

الوكيل الإخباري - يحتاج الرجال بعد بلوغ سن السبعين إلى تناول بعض المكملات الغذائية، لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن التي تتراجع مستوياتها بالجسم مع تقدم العمر.

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مكملات غذائية للرجال بعد السبعين



1- الكالسيوم

من الضروري أن يحصل الرجال بعد سن السبعين على 1200 مليجرام من الكالسيوم يوميًا، لتقوية عظام الجسم وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة.



2- فيتامين د

يتعين على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الحصول على 800 وحدة دولية من فيتامين د، لتحسين امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.



3- المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم من المعادن التي يعاني كبار السن، لا سيما الرجال بعد السبعين، من انخفاضها بالجسم، لذلك لا بد من تناول مكملاته الغذائية، بشرط أن تبلغ الجرعة اليومية 420 مليجرام.



4- فيتامين ب المركب

تمثل فيتامينات ب أهمية كبيرة لصحة كبار السن، ويرجع السبب إلى قدرتها على تخفيف التعب المرتبط بالتقدم في العمر وتعزيز الوظائف الإدراكية للمخ.



لذلك ينبغي على الرجال الأكثر من 70 عامًا الحصول على 2.4 ميكروجرام من فيتامين B12 و1.7 مليجرام من فيتامين B1 و400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

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