لماذا تزداد آلام الانزلاق الغضروفي ليلًا؟

الوكيل الإخباري- الانزلاق الغضروفي من أبرز المشكلات التي تصيب العمود الفقري وتهدد الشباب في المراحل العمرية التي تمتد بين 18 وحتى 40 عامًا، قد يلاحظ البعض زيادة حدة آلام الانزلاق الغضروفي في الليل.. لماذا؟

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نستعرض في التقرير التالي أسباب زيادة آلام الانزلاق الغضروفي ليلًا، وأبرز الطرق لتقليل حدة الألم، وفقًا لـ "Medical news today"



يحدث الانزلاق الغضروفي نتيجة الضغط المستمر على الفقرات والغضاريف الموجودة بينها، بسبب ضعف العضلات، والوزن الزائد، والقيام بحركات خاطئة، كالانحناء أو الجلوس.



أسباب زيادة ألم الانزلاق الغروفي ليلًا

الانزلاق غضروفي عنقي، ويحدث في الفقرات العلوية، و انزلاق غضروفي قطني، ويحدث في الفقرات السفلية، قد تزداد آلام أي منهم ليلًا لعدة أسباب محتملة تتمثل فيما يلي:



تغير وضع العمود الفقري عند الاستلقاء

عند الاستلقاء في الليل يتحول الانحناء الداخلي للعمود الفقري من الضغط الإضافي للجسم على الأعصاب القريبة المتهيجة بالفعل بسبب القرص التالف، إذا كان في أسفل الظهر وهو الأكثر شيوعًا، فقد يلاحظ المريض ألمًا أكثر حدة بسبب تضييق ممرات العصب الفقري، إذا يتأثر العصب الوركي فقد يواجه المريض صعوبة في النوم بسبب ألم الساق.



أوضاع النوم الخاطئة

قد يتفاقم ألم الانزلاق الغضروفي أيضًا في الليل بسبب وضع النوم، فقد يفضل أحد النوم على الجانب بينما يرتاح آخر في النوم على البطن، ولكن وضع النوم الموصى به مع وجود انزلاق غضروفي قطني النوم على الظهر، لأن هذا يحافظ على محاذاة العمود الفقري المحايدة، مما يقلل من مخاطر مشاكل الأعصاب ذات الصلة.



ولكن إذا كان الشخص ينام على الجانب أو المعدة، فقد تكون التحولات في محاذاة العمود الفقري هي السبب في أن ألم الانزلاق يكون أكثر وضوحًا في الليل.

اتباع عادات غير صحية



قد تسبب الأشياء التي يقوم بها الشخص قبل النوم في اندلاع الألم ليلًا، فقد يؤدي تناول وجبة دسمة قبل النوم بفترة وجيزة إلى زيادة الالتهاب، هذا يزيد من خطر تهيج الأعصاب في المنطقة المصابة.

يجب أيضًا تجنب التمارين الشاقة قبل النوم مباشرةً إذا كان الشخص يعاني من انزلاق غضروفي، يمكن أن يؤدي وجع العضلات الناتج إلى التهاب أو تقلصات عضلية تعيق النوم.



عدم الحركة أثناء النوم

يمكن أن يساهم النقص العام في الحركة أثناء النوم أيضًا في ألم الانزلاق الغضروفي الذي يزداد سوءًا في الليل أو عند الاستيقاظ في الصباح، في هذه الحالة قد يهدأ الانزعاج المتزايد بمجرد البدء في الحركة مرة أخرى خلال اليوم.



نصائح للتعامل مع ألم الانزلاق الغضروفي ليلًا

-استخدام الوسائد الطبية الموضوعة بشكل يناسب الرقبة والظهر أثناء النوم لتعمل على الحفاظ على محاذاة العمود الفقري.



- تناول وجبة خفيفة صحية قبل النوم لتخفيف الالتهاب بشكل طبيعي.



- عمل كمادات دافئة على المنطقة المصابة قبل النوم.



- تدليك المنطقة المصابة برفق، واستخدام المراهم الموضعية البتي تخفف الالتهاب والألم.



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