السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

القدس تنتفض يشعل تويتر

تعميم من البنك المركزي بالعقبة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

الفنان الأردني متعب الصقار في ذمة الله

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

سفير مصر يوضح دلالات اتفاق استئناف الرحلات الجوية مع روسيا

بدء استقبال طلبات سلفة تمكين 2

أسعار الذهب السبت 24/4/2021

وفيات السبت 24/4/2021

السبت، 24-04-2021 10:25 ص

لماذا يحتاج جسمك إلى زيت السمك بانتظام؟

p4_Omega3_WL1904_gi654379506


الوكيل الاخباري - يحتاج جسم الإنسان للدهون من أجل التمتع بحياة طبيعية وخالية من الاضطرابات الصحية.

اضافة اعلان
 

وعادة ما يحصل على هذه الدهون من المنتجات سواء من أصل حيواني أو نباتي.

 

وغالبا ما ينصح الأطباء باستخدام زيت السمك الذي يباع في الصيدليات على شكل كبسولات "الأوميغا 3"، لأن الكثير من الناس من الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن وتراكم الدهون يقللوان من تناول أي مادة غذائية تحتوي الدهون، وفقا لما نشرته مجلة "ميديك فوروم" الروسية.

لكن خبراء التغذية لاحظوا أن "زيت السمك لا يساهم في تراكم الترسبات الدهنية على البطن وأجزاء أخرى من الجسم، كونه  يحتوي على عناصر تشارك في عملية التمثيل الغذائي".


وعلاوة على ذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، على العكس من ذلك، بتناول زيت السمك بانتظام، لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-228

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

171003-better-stock-man-sleeping-alone-ew-602p_3c228f0f9bff1031bbb2f8b6d132ca51

دراسة تكشف أضرارا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميا

01-1-1200x675

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أسنان

طبيبة روسية تتحدث عن خلل يشكل 60% من أسباب للصداع

cb53dda495f261790de4b9ad119f0077

تحذيرات صحية بشأن الاستحمام كل يوم!

iStock-919717524

ما هو مقدار الماء الذي يحتاجه الجسم يوميا في رمضان؟