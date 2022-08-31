الوكيل الإخباري - المانجو فاكهة صيفية، يكاد يكون من المستحيل مقاومتها، لكن بعض الأشخاص يضطرون إلى الابتعاد عنها خوفًا من مشاكل الجلد مثل حب الشباب، ومن المعروف أن المانجو مفيدة لصحة الجلد من نواح كثيرة فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على صحة الجسم، وتعتبر أخصائية التغذية الهندية ريتو خانيجا المانجو طعامًا صديقًا للجلد، حتى أولئك الذين يعانون بالفعل من حب الشباب قد يستفيدون منه لأنها تساعد في تنظيف المسام المسدودة.

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لماذا يصاب بعض الناس بحب الشباب بعد تناول المانجو؟



توضح أخصائية التغذية ريتو خانيجا، أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين يمكن أن يواجهوا زيادة في حب الشباب مع المانجو نظرًا لاحتوائها على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ما يعني أنه يزيد من نسبة السكر في الدم، ليس فقط المانجو ولكن أي أطعمة تحتوي على مؤشر نسبة السكر المرتفع في الدم "الشوكولاتة والحلويات"، ويمكن أن تسبب المعجنات والوجبات السريعة وما إلى ذلك طفرات في الأنسولين في أجسامنا لأن لها تأثيرًا مباشرًا على الغدد الدهنية لدينا عن طريق زيادة إفراز الدهون ما يؤدي إلى اشتعال حب الشباب خلال موسم المانجو.



ونظرًا لأن المانجو مفيدة للبشرة من خلال مجموعة الفيتامينات والمعادن، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في نظامك الغذائي مع الحد من استهلاكها، ويمكن لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين العالية تجنب الأطعمة الأخرى عالية نسبة السكر في الدم مثل الشوكولاتة والحلويات بدلاً من ذلك.

اليوم السابع

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