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السبت، 04-03-2023 09:46 ص

لماذا يصعب الحفاظ على الوزن بعد التخسيس؟

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الوكيل الإخباري- يُعد التخلص من الوزن الزائد أمراً صعباً، لكنه يمثل نصف رحلة فقدان الوزن فقط، لذلك يستعيد كثير ممن فقدوا الوزن الكيلوغرامات التي أزالوها خلال عام أو أكثر.

ويفسر جيرمي كورمان جرّاح السمنة والتخسيس في مستشفى سيدار- سيناي ذلك بأن بعض المرضى لا يلتزمون بتغييرات نمط الحياة، حتى بعد الجراحة التي تساعدهم على التخلص من الدهون الزائدة.

وبحسب تقرير موقع "مديكال إكسبريس"، يتطلب الأمر اكتساب عادات جديدة، وأول خطوة كما يقترح كورمان، الالتزام بأن تكون نسبة الأطعمة الصحية 80% ممن الطعام، وألا تتجاوز الأطعمة عالية الكثافة كالنشويات والسكريات 20% .

ويعني ذلك الاستعانة بكتب الطبخ أو وصفات الوجبات الصحية المتوفرة على الإنترنت، وتخصيص الوقت الكافي لتحضير هذا الطعام الصحي.

وينصح كورمان من فقدوا الوزن بتدريب أنفسهم على معرفة متى يتوقفون. فالجسم يرسل إشارات عصبية عند الشبع للتوقف عن تناول المزيد، لكن الأمر لا يعمل بهذه الصورة لدى الجميع، خاصة من لهم تاريخ سابق في اكتساب الوزن.

لذلك، على من فقد الوزن أن يراقب نفسه، وأن يخبرها بأن الوقت حان للتوقف عن تناول المزيد من الطعام، لأن ما حصل عليه الجسم يكفي، وألا يقنع نفسه بأن النشاط البدني يسمح له يتناول المزيد من الطعام.

وتحث توصيات كورمان على اختيار الأطعمة التي تعزز الشبع، مثل السمك وغيره من البروتينات الخالية من الدهون، وتناول دقيق الشوفان. ومن ناحية أخرى الحد من المعجنات والمعكرونة والأرز. 

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