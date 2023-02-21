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الثلاثاء، 21-02-2023 05:03 م

5 آثار ضارة للإفراط بتناول المايونيز على الصحة

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الوكيل الإخباري- يعتبر المايونيز مكوناً يحبه الكثيرون ويستخدم كعنصر أساسي في العديد من الوجبات السريعة والشطائر، ومثله مثل أي طعام آخر يمكن أن يؤدي تناوله بشكل مفرط إلى العديد من الأضرار.

فيما يلي مجموعة من الآثار الجانبية للإفراط في تناول المايونيز، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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يزيد من مستوى السكر في الدم
يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمايونيز إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري. من ناحية أخرى، إذا كنت مريضاً بالسكري، فعليك تجنب تناول المايونيز.


يسبب زيادة الوزن
الاستهلاك المفرط للمايونيز يمكن أن يزيد وزنك بسرعة، لأنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وعلى كمية عالية من الدهون، لذا يُنصح بالامتناع عن تناول المايونيز عند محاولة إنقاص الوزن. 


يرفع ضغط الدم
يمكن أن يسبب تناول الكثير من المايونيز مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وذلك يعود إلى كمية أحماض أوميغا 6 الدهنية المرتفعة في المايونيز. كما أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. 


خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة
تناول المايونيز بكثرة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. تحتوي ملعقة واحدة من المايونيز على 1.6 جرام من الدهون المشبعة، لذا فإن تناوله بإفراط يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تزيد بدورها خطر الإصابة بأمراض القلب. 


يسبب الصداع والغثيان
يتم استخدام المواد الاحتياطية والمكونات الاصطناعية في المايونيز، والتي قد تؤدي إلى أعراض مثل الصداع والضعف والغثيان.

 

 

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