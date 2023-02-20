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الإثنين، 20-02-2023 04:15 م

بالشوكولاتة.. حيلة بسيطة لخسارة الوزن بسهولة

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الوكيل الإخباري- توصل باحثون صينيون إلى طريقة مبتكرة وبسيطة تسهم في إنقاص الوزن، وذلك عن طريق تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ونثرها في الطبق، ستساعد بدورها على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي خسارة بضعة كيلوغرامات.

وأوضح الباحثون في جامعة شنشي، بشيان الصينية أن حجم الحصة الغذائية، وليس الشعور بالشبع، هو الذي يحدد مقدار ما يأكله الأشخاص، لذا فإن جعل الناس يعتقدون أنهم يأكلون أكثر يمكن أن يحد من الإفراط في تناولهم المزيد من الطعام ، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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واختبر الباحثون هذه النظرية الجديدة، على 34 مشاركاً تبدأ أعمارهم من 20 وما فوق، ونظر المشاركون إلى 60 صورة من الشوكولاتة.


وأظهرت الصور 10 كميات مختلفة من الشوكولا تراوحت بين 60 إلى 200 غراماً، من بينها 6 صور لـ100 غرام من الشوكولاتة المقطعة والمقسمة بين 9 إلى 16 قطعة غير متساوية.


عُرضت هذه القطع في الطبق إما على شكل لوح متكامل أو منثورة في الطبق بشكل يظهر مسافات تصل بضعة سنتيمترات بين قطع الشوكولاتة.
وسئل المشاركون عن تخميناتهم لكمية الشوكولاتة في كل صورة.


كشفت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية "Food Quality and Preference" أن معظم المشاركين كانوا يعتقدون أن الشوكولا المقطعة إلى 16 قطعة صغيرة أكبر من تلك المقطعة إلى 9 قطع، على الرغم من أن كلاهما تزن 100 غرام.


ورجح الباحثون الأمر إلى نظرية مفادها أن الناس يحكمون على الكميات ويهملون الوزن، ما قاد فريق الدراسة إلى أن الأشخاص يحددون حجم الحصة من خلال كميتها، وكان ذلك جلياً من خلال ميل المشاركين إلى اختيار قطع الشوكولا المتناثرة على الطبق ويفصل بينها بضع سنتيمترات، بدلاً من كونها تبدو كقطعة واحدة كبيرة.


وخلص الباحثون إلى أن عملية تقسيم الطعام إلى قطع صغيرة يعطي للأشخاص إحساساً بأنهم يتناولون كمية أكبر، ما يسهم في تجنب إفراطهم في تناول المزيد.


ويؤدي الإفراط في تناول الطعام بمرور الوقت إلى زيادة الوزن والسمنة والحالات الصحية المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكتات الدماغية.

 

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