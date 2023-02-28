أهم سمات النظام الغذائي للرجل بعد الخمسين

الوكيل الإخباري-تختلف المخاوف الغذائية التي يجب على الرجل الانتباه إليها بعد الخمسين، حيث تقل قدرة الجسم على حرق الدهون، وتزداد مخاطر أمراض القلب والبروستاتا والنقرس.



ويعني ذلك ضرورة اتباع خطة لإنقاص الوزن أو ضبطه، ويبدأ ذلك باستهلاك كمية أقل من السعرات الحرارية والكولسترول.

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لذلك، بعد الخمسين، قم بجرد للأطعمة والمشروبات التي تتناولها على مدار الأسبوع، واستخدم البيانات الغذائية لتحديد متوسط السعرات الحرارية التي تتناولها، فإذا كان متوسط الاستهلاك اليومي أقل من 3 آلاف سعر عليك خفضه بمقدار 500 سعر حراري يومياً، وإذا كان أكثر من 3000 فينبغي خفضه بمقدار 1000.



ويعتبر خصم السعرات من خلال الحد من المشروبات السكرية، والحلوى، والكربوهيدرات، والدهون الضارة ضرورياً في هذه المرحلة.



ولمواكبة التراجع في قدرة الجسم على حرق الدهون، ينبغي تقسيم حصص الطعام إلى 5 وجبات خفيفة إلى متوسطة الحجم، وضبط حصص الطعام.

ولأن الجسم بحاجة إلى بناء العضلات خاصة بعد الـ 50 لزيادة التوستيسترون، احرص على تناول الأسماك واللحوم غير الحمراء الخالية من الدهون، و بياض البيض، والفول، والبقول.

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