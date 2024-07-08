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الإثنين، 08-07-2024 03:13 م

لماذا ينصح خبراء التغذية بزيت الزيتون البكر الممتاز؟

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الوكيل الإخباري- يرتبط الاستهلاك المعتدل، في حدود ملعقتين يومياً، من زيت الزيتون بانخفاض مخاطر مجموعة من المشاكل الصحية التي تهدد الشرايين وعضلة القلب، ويُنصح عادة بنوع معين من زيت الزيتون لضمان هذه الفوائد.

هذا النوع هو "زيت الزيتون البكر الممتاز" الذي يشتهر برائحته القوية، بينما توجد عدة أنواع أخرى، وهي: زيت الزيتون البكر والخفيف والكلاسيكي.

وبحسب "ليفينغ سترونغ"، النوع الأفضل هو زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يتم عصره على البارد، وهو المنتج الأول لعملية الاستخراج، لذلك فهو الأقل تكريراً من زيوت الزيتون الأخرى، وبالتالي يحتفظ بمزيد من فوائده الصحية القيمة.

زيت الزيتون البكر الممتاز يحتفظ بأكبر كمية من المركبات الطبيعية، وفي مقدمتها البوليفينول، والذي يسمى هيدروكسي تيروسول، وهو من مضادات الأكسدة التي أثبتت دراسات أنها تمنع انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول، وتقاوم التهاب عضلة القلب، وتعمل كمضاد للسرطان وتصلب الشرايين.

كذلك، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مزيد من الفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة في الزيتون، مقارنة بالأنواع الأخرى التي يتم استخراجها من العصرة الثانية أو زيت الزيتون الخفيف أو المكرر.

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