لمرضى السكري .. ممارسة هامة يومياً لضبط مستوى السكر في الدم

الوكيل الإخباري- يوصي الأطباء دائمًا بالمشي لمرضى السكري لضبط مستويات السكر في الدم، لكن ما الوقت الأنسب للقيام بذلك؟



تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع في الصباح الباكر، خاصةً في الفترة ما بين الساعة 2 إلى 8 صباحًا، حسبما نشر موقع "Health".



وعادة ما يرتبط ذلك بالتغيرات الهرمونية الطبيعية في الجسم التي تحدث في الصباح ووقت الفجر، لكن لن يكون لهذا تأثير كبير على الشخص غير المصاب بالسكري، أما المرضى فقد يعانون من تغيير واضح في مستويات السكر في الدم.

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أفضل وقت للمشي لمرضى السكري

يساعد المشي السريع في الصباح الباكر على خفض مستويات الجلوكوز وعودتها إلى وضعها الطبيعي، كما يساهم في جعل الخلايا أكثر حساسية لعمل الأنسولين.



وفي حال عدم القدرة على المشي في الصباح الباكر، فيمكن المشي لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد كل وجبة لضبط مستوى السكر في الدم.



ويجب الانتباه إلى ضرورة المشي ببطء في البداية وزيادة وتيرة الحركة تدريجيًا، وتجنب التدريبات عالية التحمل، أي المشي السريع أو الرياضي، لأنها يمكن أن تسبب انخفاضًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم.



ويُراعى أيضًا مراقبة مستويات السكر في الدم قبل وبعد المشي، وإذا كانت منخفضة للغاية، فلا بد من تناول بعض الطعام قبل المشي.



وفي حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم، سوف يحتاج الشخص إلى الانتظار حتى ينخفض هذا المعدل.



يفضل القيام بالإحماء لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم المشي ببطء لمدة 20 إلى 25 دقيقة القادمة، مع تجنب التوقف عن المشي بشكل مفاجئ.



ما المدة الأنسب للمشي؟

إذا كان الشخص مبتدئًا، فيمكنه المشي لمدة 15 إلى 30 دقيقة، أو حوالي 2500 خطوة في اليوم، كلما تحسنت بتحسين قدرة مريض السكري على التحمل، يمكنك زيادة الوقت وعدد الخطوات كل يوم، كذلك يفضل المشي لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع.



الكونسلتو الطبي

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