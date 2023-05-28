الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

تركيا توضح حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ما هي تفاصيل اتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه بايدن ومكارثي؟

واشنطن والرياض تدعوان طرفي الصراع السوداني إلى تمديد وقف إطلاق النار

اصابة بحادث صدم باص كوستر بحاجز اسمنتي على أوتوستراد الزرقاء‏

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في عدد من الوزارات والمؤسسات -اسماء

وزارة العمل تعلن عن وظائف في جرش

انخفاض سعر حديد التسليح في الأردن 40 ديناراً وسعر الطن 545 ديناراً

حريق هائل بمنشأة تصنيع في كليفلاند بأمريكا- فيديو

الإدارات المرورية: خطة وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

مصر.. إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية

الأحد، 28-05-2023 09:16 ص

لمرضى السكري .. هذا الوقت من النهار هام لممارسة الرياضة !

tbl_articles_article_10097_975d0e1c9b4-6987-450b-bdc1-1a94ea9666f1


الوكيل الإخباري- وجد باحثون في مركز بريغهام وجوسلين للسكري في بوسطن أن النشطين بدنياً خلال فترة ما بعد الظهيرة لديهم انخفاض أكبر في نسبة السكر بالدم، مقارنة بمن كانوا نشطين في فترات مختلفة من اليوم.

واعتمد الباحثون على بيانات دراسة امتدت سنوات أجريت تحت مسمّى "لوك أهيد" في الولايات المتحدة، وهي تجربة عشوائية محكومة تقيس تأثير التدخل المكثّف في أسلوب الحياة، مع توعية مرضى السكري بالمعلومات على عوامل مثل الوزن وصحة القلب.

وأشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن مرضى السكري من النوع 2، والذين كانوا نشطين بدنياً في فترة ما بعد الظهر، حققوا أكبر تحسن بعد عام واحد في التجربة، وفقاً لموقع "ساينس دايلي".

وقال الدكتور جينغي كيان، المشرف على البحث،: "نعلم أن النشاط البدني مفيد لمرضى السكري، ولكن ما تضيفه دراستنا هو فهم جديد بأن توقيت النشاط قد يكون مهماً أيضاً".

وشارك في الدراسة أكثر من 2400 مريض، وارتدى المشاركون جهاز تسجيل لقياس النشاط البدني.

وعند مراجعة بيانات من العام الأول، وجد الباحثون أن الذين يمارسون نشاطاً بدنياً متوسط الشدة إلى قوي في فترة ما بعد الظهر لديهم أكبر انخفاض في مستويات السكر في الدم.

وبمقارنة البيانات من السنة الرابعة من الدراسة، حافظت مجموعة "تمارين بعد الظهر" على انخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم، بالإضافة إلى أنه كانت لديهم أكبر فرصة لوقف أدوية خفض الجلوكوز.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image636fe4f143e77

لماذا لا يجب تناول الشاي على معدة فارغة؟

ممارسة-المشي-في-البيت-1

من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

f30c5471c8a75cfe2a642fc22580ed1f1e09d61d-scaled

أطعمة تساهم في التخلص من الانتفاخ.. بينها الخيار والزبادي

34811df4258be92d0fe8aaf7569aacea

القهوة تعالج حصوات المرارة .. حقيقة أم خرافة؟

2020_9_14_11_40_31_105

تقنية بسيطة.. تقلل الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات

2023_5_27_16_45_7_48

تجنبها.. 5 وجبات إفطار تؤدي إلى زيادة الوزن

أخبار متعلقة
AWN_bdac6682-4image_story

لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناول الأرز

2-86

دراسة : التوت الأحمر والكاكاو مهم لصحة القلب والشرايين

645cada742360404155860dc

لماذا يجب على مرضى السكري مراجعة طبيب العيون ؟

67898-السكري

7 نصائح للحفاظ على السكر "تحت السيطرة"

2020_1_15_14_38_49_899

بخلاف السكري .. 4 أمراض قد تسبب جفاف الفم

baby-images-19

دراسة : ميكروبات حليب الأم تشكل صحة أمعاء الرضيع