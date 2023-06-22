لمن يعاني التهاب المفاصل.. أغذية عليك تجنب تناولها

الوكيل الاخباري-

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إذا كنت مصابا بالتهاب المفاصل، فإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لا يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض فحسب، بل يقلل أيضا من خطر حدوث مضاعفات، ويساعد على تعزيز صحتك العامة.وتنصح دراسات طبية من يعاني من التهاب المفاصل بتجنب مجموعة من الأطعمة التي تزيد من حدة الالتهاب والأعراض المصاحبة له:السكر المضاففي دراسة أجرتها الكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم على مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لاحظ الباحثون أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أعراض المرض.الأغذية الغنية بالملحوجدت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية على فئران عام 2019، أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح مقارنة بتلك التي احتوى نظامها الغذائي على ملح أقل.وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.