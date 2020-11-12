الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: اللهم ارحمنا الآن

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

إحالة متهجمين على احدى المدارس في الرمثا للمدعي العام

تعرف على الحظر الذكي الذي قد تلجأ اليه الحكومة

النتائج النهائية لانتخابات محافظة العقبة

الكلالدة: 64 قضية تم تحويلها للقضاء 13 منهم في يوم الاقتراع

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في معان

النتائج النهائية للانتخابات في البادية الشمالية

النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في الكرك

النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء




الخميس، 12-11-2020 01:01 م

لن تتوقع.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم

20180925121403169


الوكيل الإخباري _ يعد الكمون من الاعشاب والتوابل الغنية بالمواد المفيدة والتي تتمتع بمذاق شهي مما يدفع الكثير إلي إضافته للأطعمة أو تناول شاي الكمون الذي يساعد في علاج بعض المشاكل الصحية، تعرف على ابرز الفوائد الصحية عند تناول الكمون قبل النوم :

اضافة اعلان

– يساهم في التخلص من الحموضة والانتفاخ.


– يخلصك من مشاكل المعدة وآلام البطن.

 

-يقوي المناعة ويقاوم الأمراض.


-يساعد على خفض مستوى سكر الدم .

-يعمل على تحسين عملية التنفس.


-يساهم في تنظيم ضغط الدم.


-يساعد على تحسين مستويات الطاقة .


-يطرد السموم من الجسم .


-يساعد على الشعور بالشبع .


-يخلصك من الوزن الزائد.


المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5201914135550321026075

أخطاء صباحية شائعة يمكن أن تدمر يومك

Over-Sweating

علماء: التعرق دون سبب يشير إلى مرض مزمن وخطير

159470458532638200

فوائد مذهلة لتدليك الأذنين يومياً منها خسارة الوزن

620207192126255

4 مأكولات تعمل على ترطيب الجسم مثل الماء

47-103959-irritable-bowel-syndrome-causes-treatments_700x400

تعرف عليها.. أطعمة تفيد في علاج مشاكل القولون

_111912768_whatsubject

فيتامين D الذي يوصف لمرضى كورونا.. فوائده تحمي من أمراض خطيرة جداً

أخبار متعلقة
_45890_fo3

فوائد مذهلة لـ الفلفل الحار .. تعرف عليها

القهوة

هل تساعد القهوة السوداء على فقدان الوزن؟

798-5

فوائد مذهلة لـ بذور الخردل .. تعرف عليها

tbl_articles_article_14991_82f5e0e32d-798d-43b8-987b-fb8f7aaa6962

لمحبي الكستناء في فصل الشتاء .. تعرف على فوائده المذهلة

tbl_articles_article_14576_642

فوائد صحية وجمالية لـ جوزة الطيب .. تعرف عليها

6077361-954362644

فوائد صحية لا تتوقعها لـ الزعفران