لن تتوقع.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يعد الكمون من الاعشاب والتوابل الغنية بالمواد المفيدة والتي تتمتع بمذاق شهي مما يدفع الكثير إلي إضافته للأطعمة أو تناول شاي الكمون الذي يساعد في علاج بعض المشاكل الصحية، تعرف على ابرز الفوائد الصحية عند تناول الكمون قبل النوم :

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– يساهم في التخلص من الحموضة والانتفاخ.



– يخلصك من مشاكل المعدة وآلام البطن.

-يقوي المناعة ويقاوم الأمراض.



-يساعد على خفض مستوى سكر الدم .



-يعمل على تحسين عملية التنفس.



-يساهم في تنظيم ضغط الدم.



-يساعد على تحسين مستويات الطاقة .



-يطرد السموم من الجسم .



-يساعد على الشعور بالشبع .



-يخلصك من الوزن الزائد.



المصدر : الامارات نيوز

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