لها تأثير خطير.. تحذير من أدوية مسكنات الألم

الوكيل الاخباري - حذّر طبيب من الإفراط في استخدام المسكنات، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.



وقال الطبيب أحمد حسن، استشاري أمراض الكلى وزرع الكلى في المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، في مصر إن "الإفراط في تناول المسكنات ممكن أن يؤدي إلى فشل كلوي بنسبة 7% من الحالات".



ولفت إلى أن هناك أنواعًا من المسكنات دون كورتيزون ولكنها ضد الالتهابات، بينما هناك نوع من المسكنات مثل مجموعة الإسبرين والكتافلام وهي شائعة الاستخدام وهي مؤثرة جدًا على الكلى.

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وأشار الطبيب إلى أن "2 كيلو غرام من الباراسيتامول يكفيان لإدخال الإنسان إلى الفشل الكلوي على المدى البعيد والتهاب حاد في نسيج الكلى يؤدي إلى تليف في الكلى بشكل كلي وارتفاع في وظائفها".



وأضاف الطبيب أنه في ذات الوقت هناك أنواع المسكنات ليس له تأثير كبير على الكلى، بحسب موقع "المصري اليوم".



وقال الطبيب إن "النساء الأكثر تناولًا للمسكنات بنسبة 80% لأن لديهم إفراطا في تناول المسكنات دون وعي".



ونصح بعدم تناول أي مسكنات إلا في أضيق الحدود أو عند الاحتياج ولا بد من استشارة طبيب.

سبوتنيك

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