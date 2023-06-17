لهذا السبب ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم

الوكيل الإخباري-على الرغم من أن الإجهاد وبعض الظروف الصحية غالباً ما تكون السبب وراء الأرق والليالي المضطربة، فقد يكون هناك سبب آخر لعدم قدرتك على النوم وهو الأقدام الباردة.



ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن المشاركين الذين كانوا يرتدون الجوارب في الفراش ينامون بشكل أسرع، ويبقون نائمين لفترة أطول ويستيقظون بشكل أقل من أولئك الذين لم يرتدوا الجوارب.

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هل يمكن أن يساعدك ارتداء الجوارب على النوم بشكل أفضل في الليل؟

على مدار اليوم، ترتفع درجة حرارة جسمك الأساسية وتنخفض بالتزامن مع إيقاعك اليومي، ويعرف هذا أيضاً باسم الساعة الداخلية لجسمك على مدار 24 ساعة. وبين الساعة 4 مساء. و 8 مساء عندما تبدأ في الشعور بالتعب، تبدأ درجة الحرارة الأساسية في الانخفاض، مما يتيح لجسمك معرفة أنه وقت النوم. وعن طريق التبريد في هذا الوقت، يمكنك النوم بشكل مريح وتجنب ارتفاع درجة الحرارة في الليل، مما قد يؤدي إلى الأرق أو النوم السيئ.



وإذا شعر جسمك أن قدميك باردتان، فقد يحاول التعويض عن طريق زيادة درجة الحرارة الأساسية. وعندما تكون أكثر سخونة، قد يكون من الصعب النوم. ومن خلال ارتداء الجوارب في الليل، ستقوم بتدفئة قدميك، وبالتالي تتسبب في توسيع الأوعية الدموية. تُعرف هذه العملية باسم توسع الأوعية وتساعد جسمك على إطلاق الحرارة عبر جلدك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض درجة حرارة الجسم الأساسية.



وبينما قد يساعدك ارتداء الجوارب على النوم بشكل أسرع والحصول على قسط أفضل من الراحة أثناء الليل، فهذه ليست الفائدة الوحيدة من ارتداء الجوارب للنوم. إليك بعض الفوائد الأخرى بحسب موقع سي نت:



تقليل أعراض متلازمة رينود

تتسبب متلازمة رينود في تقلص الأوعية الدموية في أطرافك، مما يقلل من تدفق الدم إلى تلك المناطق. نتيجة لذلك، يمكن أن تتسبب الحالة في الشعور بالبرودة والخدر في الأجزاء المصابة من جسمك - والتي قد تشمل أصابعك وأنفك وأصابع قدمك. إذا كنت تنام مرتدياً الجوارب، فيمكنك الحفاظ على دفء قدميك، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بنوبة رينود.



تقليل الهبات الساخنة بسبب انقطاع الطمث

إذا كنتِ تعانين من الهبات الساخنة لانقطاع الطمث أو التعرق الليلي، فقد يفاجئك معرفة أن ارتداء الجوارب أثناء النوم قد يساعد في تبريد جسمك. فقبل حدوث هبة ساخنة، تزداد درجة حرارة جسمك الأساسية - ولكن كما نعلم، فإن الحفاظ على قدميك دافئتين ليلاً يساعد على خفض درجة حرارة الجسم، مما قد يبطل بعض فقدان الحرارة بعد انقطاع الطمث.



تقليل أعراض الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائماً أو الحصول على نوم مريح. وهناك العديد من عوامل الخطر المترافقة مع الأرق، بما في ذلك حالات الصحة العقلية وغيرها من القضايا الطبية. ووجدت الأبحاث أن تدفئة قدميك في وقت النوم يساعد في بدء النوم بشكل أسرع، مما يشير إلى أن ارتداء الجوارب في الليل قد يخفف من الأرق.



منع تشقق القدمين

إذا كنت تعاني من تشقق القدمين أو جفاف الكعب، فقد تتمكن من علاج هذه المشكلة باتباع روتين للعناية بالقدم قبل النوم والذي يتضمن النوم بالجوارب. للحصول على أفضل النتائج، سترغب في نقع قدميك وتجفيفهما وفرك الجلد الميت ووضع كريم الترطيب. أخيراً، ارتدِ زوجاً نظيفاً من الجوارب القطنية القابلة للتنفس لحبس الرطوبة في الداخل.

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