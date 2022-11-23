ليستيريا .. أميركا تربط المرض بـ"منتج ملوث" بالأسواق

الوكيل الإخباري-أصيب شخصان على الأقل، في الولايات المتحدة، بمرض ليستيريا، والذي كشفت الفحوصات والبيانات المختبرية أنه مرتبط بـ"فطر ملوث".



مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، قال إنه تم تشخيص الإصابتين منذ 15 نوفمبر ونقلهما إلى المستشفى، لافتا إلى أن "العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى".

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حول سبب عدم الكشف عن عدد إصابات أكبر، أوضح المركز أن "هذا يرجع إلى أن بعض الأشخاص يتعافون دون رعاية طبية، ولا يتم اختبارهم لمرض الليستيريا".

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتم الإبلاغ عن الأمراض الحديثة بعد، حيث يستغرق الأمر عادة من 3 إلى 4 أسابيع لتحديد ما إذا كان الشخص المريض جزءا من تفشي المرض، وفق المركز.

وخلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر، كشفت البيانات المختبرية أن فطر "إينوكي" الملوث بالليستيريا كان السبب في مرض الأشخاص.



وأفاد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بأنهم تناولوا الإينوكي، أو تناولوا طعام يحتوي على الفطر في مطاعم، وفقا لموقع "فوكس17".



إجراءات لوقف التفشي



المحققون يعملون على تحديد العلامات التجارية من الفطر الأبيض طويل الساق الذي يستخدم عادة في المأكولات الآسيوية، مثل الحساء والأطباق المقلية، التي قد تكون مرتبطة بهذا المرض.



واستدعت العلامات التجارية "Green Day Produce"، عبوات الفطر التي تم بيعها بين سبتمبر وأكتوبر، بسبب التلوث المحتمل بالليستيريا.



كما اقترح مركز السيطرة على الأمراض على المطاعم تجنب تقديم الإينوكي النيئ، وطهوه جيدا لقتل أي جراثيم تنتقل عن طريق الطعام.



حسب تقرير نشره موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن البكتيريا هي التي تسبب عدوى الليستريا.



الليستريا تشكل تهديدا للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الأكبر سنا، أو الذين يعانون من نقص المناعة.



وفقا لطبيب قسم الطوارئ، فريد ديفيس، فإن إصابة هذه الفئات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل مضاعفات الحمل أو تعفن الدم أو التهاب السحايا، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الوفاة"، وفق موقع "فوكس نيوز".



مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قال إن بعض الأعراض التي تم رصدها في أميركا، "تشمل الصداع وتيبس الرقبة والارتباك وفقدان التوازن والتشنجات، بالإضافة إلى الحمى وآلام العضلات لدى غير الحوامل".



الحوامل عادة ما يعانين من الحمى والتعب وآلام في العضلات، ويمكن أن يتسبب المرض بفقدان الحمل أو الولادة المبكرة، أو وفاة الأطفال حديثي الولادة.



"في معظم الناس، يمكن أن تكون الأعراض الشائعة لعدوى الليستريا هي الإسهال فقط؛ لكنها يمكن أن تشمل أيضا أعراضا مشابهة للعديد من الأمراض الفيروسية، مثل الحمى وآلام الجسم والغثيان والقيء"، حسب ديفيس.

عادة ما يُشفى الأشخاص بأقل قدر من التدخل الطبي، طالما تم مد الجسم بالسوائل بشكل مستمر.



الليستريا عدوى يمكن علاجها في معظم الحالات، إذا تم تشخيصها مبكرا وبشكل صحيح، بالمضادات الحيوية المتاحة.



سكاي نيوز

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