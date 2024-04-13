ماء جوز الهند يخفف التهاب القولون التقرحي

الوكيل الإخباري - قد يكون لمياه جوز الهند، التي تعتبر بمثابة "مشروب رياضي طبيعي"، بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة، تتجاوز مجرد إرواء العطش في يوم شديد الحرارة.



فقد وجدت دراسة جديدة أن شرب ماء جوز الهند كل يوم قد يؤدي إلى شفاء للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي الخفيف إلى المتوسط، بحسب "فري ويل هيلث".

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وفي هذه الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، شرب 49 مشاركاً ماء جوز الهند، لمدة 8 أسابيع، بينما تناول 46 مشاركاً دواءً وهمياً.



وواصلت المجموعتان تلقي الأدوية المعتادة حيث يتطلّب هذا النوع من الالتهاب مجموعة من الاستراتيجيات العلاجية تتضمن الأدوية وتغييرات نمط الحياة وخاصة النظام الغذائي.



وفي نهاية الدراسة، انخفض نشاط المرض لدى 53% من الذين تناولوا ماء جوز الهند، بينما بلغت النسبة 28% لدى مجموعة الشراب الوهمي.



وماء جوز الهند مشروب فريد من نوعه، يحتوي على إلكتروليتات وحلاوة طبيعية، إضافة إلى مركبات غير موجودة في المشروبات الرياضية التقليدية أو الماء العادي.



ويحتوي جوز الهند على نوع من الهرمونات النباتية المضادة للالتهابات يسمى السيتوكينين. وفي التجارب مختبرية، تبين أيضاً أن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة.

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