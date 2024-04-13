السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33686 شهيدا و76309 إصابات

الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام بعد عطلة العيد

خمس اصابات برصاص مستعمرين في رام الله

إسرائيل ترد على احتجاز إيران لسفينة في مضيق هرمز

الذهب يواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

الهيئة الخيرية الهاشمية: توزيع 1717 طنا من الطحين في غزة خلال رمضان

حركة سياحية نشطة في العقبة خلال عطلة العيد

الأمن يثني شابا عن الانتحار في اربد

الأشغال تعلن عن مشروعين جديدين لصيانة الطريق الصحراوي

الاحتلال يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز شرق رام الله

السبت، 13-04-2024 02:55 م

ماء جوز الهند يخفف التهاب القولون التقرحي

ماء جوز الهند


الوكيل الإخباري - قد يكون لمياه جوز الهند، التي تعتبر بمثابة "مشروب رياضي طبيعي"، بعض الفوائد الصحية غير المتوقعة، تتجاوز مجرد إرواء العطش في يوم شديد الحرارة.

فقد وجدت دراسة جديدة أن شرب ماء جوز الهند كل يوم قد يؤدي إلى شفاء للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي الخفيف إلى المتوسط، بحسب "فري ويل هيلث".

اضافة اعلان


وفي هذه الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، شرب 49 مشاركاً ماء جوز الهند، لمدة 8 أسابيع، بينما تناول 46 مشاركاً دواءً وهمياً.


وواصلت المجموعتان تلقي الأدوية المعتادة حيث يتطلّب هذا النوع من الالتهاب مجموعة من الاستراتيجيات العلاجية تتضمن الأدوية وتغييرات نمط الحياة وخاصة النظام الغذائي.


وفي نهاية الدراسة، انخفض نشاط المرض لدى 53% من الذين تناولوا ماء جوز الهند، بينما بلغت النسبة 28% لدى مجموعة الشراب الوهمي.


وماء جوز الهند مشروب فريد من نوعه، يحتوي على إلكتروليتات وحلاوة طبيعية، إضافة إلى مركبات غير موجودة في المشروبات الرياضية التقليدية أو الماء العادي.


ويحتوي جوز الهند على نوع من الهرمونات النباتية المضادة للالتهابات يسمى السيتوكينين. وفي التجارب مختبرية، تبين أيضاً أن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والأكسدة.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6639099671656193391

دراسة تحذر.. القيلولة مؤشر على 'مرض خطير'

2021_7_14_15_54_21_347

أطعمة ومشروبات لا تتناولها إذا كنت مريضا

a-beginners-guide-to-working-out-Lg

الأنشطة المسائية أفضل لذوي الوزن الزائد

2022_3_6_21_30_29_326

دراسة: زيادة وزن الطفل ترتبط بنقص الحديد

1666898834819045600

دواء جديد يخفّض الدهون الثلاثية إلى النصف

15-طريقة-تساعدك-على-التخلص-من-الحموضة-بعد-أكلات-العيد-الدسمة-1621057809987

هل تعاني من حموضة المعدة بعد تناول كعك العيد ؟ .. اليك هذه الطريقة

أخبار متعلقة
638473428425665196

مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية

2021_4_18_18_50_26_314

لضمان فعاليتها.. إليك التوقيت المثالي لتناول الأدوية في رمضان