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السبت، 30-03-2024 02:43 م

مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية

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الوكيل الإخباري - يؤكد الدكتور أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، أن الأدوية يجب تناولها مع الماء فقط.

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ووفقا له، يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين سلبا على الصحة.

 

ويقول: "يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص). وبما أن بعض المكونات عند تفاعلها مع العفص تؤدي إلى تشكيل مواد غير قابلة للذوبان ولا يتم امتصاصها في الدم. أي أن الدواء سيخرج من الجسم بكل بساطة دون أن يأتي بأي فائدة".


ووفقا له، فإن عصير الغريب فروت لا يتوافق مع العديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثير أدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانة المعدة وتقلل من فعالية الأدوية.


ويشير دوروخوف، إلى أن الحليب لا يصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص مضادات الحيوية المختلفة، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدة الدرقية.

 

روسيا اليوم 

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